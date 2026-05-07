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世桌賽》張本智和獨拿兩點 率日本隊復仇德國重返4強

2026/05/07 22:50

張本智和連退杜達、邱黨，率日本隊擊退德國闖進4強。（取自WTT官網）張本智和連退杜達、邱黨，率日本隊擊退德國闖進4強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名第3的張本智和今晚在2026年倫敦世界團體桌球錦標賽男子組8強戰，獨拿兩點勝利，率領日本隊以3:1擊退德國隊，繼2022年之後重返世錦賽4強，也報了第一階段小組賽落敗的一箭之仇。

世界排名第4的日本隊在小組賽對決世界排名第5的德國隊，兩大主力張本智和、松島輝空都栽在德國直拍橫打名將邱黨拍下，雙方一路纏鬥至第5點，德國隊靠著杜達以3:1力退松島輝空，驚險獲勝。

今晚雙方再度交鋒，日本隊改由一哥張本智和打頭陣，他很快地以11:4、11:4、11:6解決世界排名13的杜達，寫下對戰4連勝；世界排名第8的松島輝空在小組賽以0:3不敵世界排名第10的邱黨，這次他也做出回應，以5:11、11:2、12:10、11:5後來居上，幫助日本隊取得2:0聽牌。

世界排名17的法蘭吉斯卡在第三點對抗以11:6、11:9、8:11、11:7擊敗世界排名18的戶上隼輔，為德國隊扳回一城。關鍵第4點，張本智和再度對決邱黨，張本展現絕佳的韌性，首局在8:10落後下，連續化解2個局點後，12:10先馳得點；次局又是在9:10的絕境下，兩度逃過局點後，15:13再下一城。第3局，張本在8:4領先下連丟5分，反倒陷入8:9落後，但決勝時刻他大膽搶攻得手，一口氣連拿3分，11:9完成甜蜜復仇，率隊闖進4強。

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