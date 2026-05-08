網球》獎金爭議延燒 球王辛納呼籲大滿貫賽尊重球員訴求

辛納。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕當今世界球王辛納（Jannik Sinner）在羅馬網賽登場前夕，針對大滿貫賽事獎金爭議公開呼籲「尊重球員訴求」，這位地主人氣寵兒直言，球員們付出遠多於回報，但四大賽的回應令人失望。

去年男、女網壇頂級球星已簽名連署，向澳洲公開賽、法國公開賽、溫布頓錦標賽及美國公開賽負責人提出訴求，包括提高獎金在賽事收入比例、向球員福利基金繳款，以及讓球員參與賽程安排等重大決策。如今辛納於羅馬賽前受訪表示，雙方迄今仍未達成共識，「這感覺很差，其他運動若頂尖選手寄出重要信件，相信48小時內不僅會得到回覆，甚至能召開會議。我們談的是錢，但最重要的是尊重，而現在感受不到。」

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本月底登場的法網，雖然宣布今年獎金提升9.5%，但球員聲明指出，去年法網營收成長14%，總獎金卻只增加5.4%，導致球員實際分得獎金的比例反而減少，對此白俄羅斯世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）近日已揚言，球員們可能會抵制大滿貫賽。

近來23連勝的辛納手感發燙，羅馬紅土主場即將尋求大師賽6連冠，被問及是否願意跟進抵制四大賽？僅低調回應：「很難說，我無法預測未來。」但義國頭號種子也強調，這是首次所有球員，無論男女、排名都站在同一陣線，「沒有球員，任何比賽都辦不成，但我們也尊重賽會的努力，就拭目以待吧。」

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