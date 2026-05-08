世桌賽》林昀儒貢獻2勝 率台灣隊擊退瑞典連兩屆闖進4強

林昀儒貢獻2點勝利，率台灣隊扳倒瑞典闖進4強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今天凌晨在2026年倫敦世界團體桌球錦標賽再度成為勝利保證，獨拿兩點勝利，率領台灣隊以3:2力退世界排名第3的瑞典隊，連續兩屆闖進4強，下一場將和日本隊爭奪決賽門票。

由「六角戰士」莫雷加德領軍的瑞典隊，在第一階段小組賽連續擊退南韓、中國和英國隊，以全勝戰績獲得分組第一，進入32強淘汰後後，又挾著頭號種子之姿以直落三解決匈牙利、克羅埃西亞，輕鬆晉級8強。

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面對實力強勁的瑞典隊，台灣隊由世界排名第7的林昀儒先發迎戰世界排名第2的莫雷加德，過去雙方在國際賽交手7次，小林擁有6勝1負的絕對優勢，包括今年新加坡大滿貫賽4強賽也以4:2獲勝。今天再度過招，小林首局以11:8拿下，次局在8:9落後下連拿3分，包括最後一記精彩的接發球霸王擰，11:9再下一城；第3局小林在10:11被反超後也沉著應戰，化解1個局點後，13:11鎖定勝利。

第二點對抗，世界排名83的17歲小將郭冠宏面對排名33的卡爾柏格，毫無懼色，前3局雖以4:11、11:8、8:11落後，但第4局在開局2:5落後下，喊出暫停後扭轉戰局，以11:9、11:7連追2局，幫台灣隊取得2:0領先。

世界排名73的馮翊新在第三點以11:7、5:11、4:11、5:11遭世界排名70的拉納佛爾逆轉；郭冠宏在第四點第3局也錯失10:9的聽牌，6:11、8:11、10:12不敵巴黎奧運男單銀牌莫雷加德，雙方戰成2:2。

決勝第五點，林昀儒面對2024年在中國大滿貫賽曾擊敗他的卡爾柏格，首局在10:6聽牌下雖錯過2個局點，仍以11:8拿下；次局，小林克服開局1:4落後以8:7反超，卡爾柏格在暫停過後以9:8奪回領先。決勝時刻，小林連拿3分，包括最後一記幸運的擦邊球11:9絕殺對手。第3局，小林也在5:1開局後一路揚長而去，11:5快意取勝。

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