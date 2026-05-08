MLB》51億MVP猛打賞助洋基登大聯盟龍頭！「火星人」卻重傷退場

貝林傑。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今與遊騎兵系列賽最終戰，靠著休季以5年1.625億美元（約新台幣51億）續留的MVP強打貝林傑（Cody Bellinger）與葛里遜（Trent Grisham）猛打賞好表現，條紋軍以9：2大勝條子軍團，然而卻也傳出悲報，外野手「火星人」多明格茲（Jasson Dominguez）卻重傷退場。

Jasson Dominguez makes a tremendous catch but leaves the game on a cart after hitting the wall HARD



Ryan McMahon enters the game at 3B, Amed Rosario goes from 3B to RF and Cody Bellinger goes from RF to LF pic.twitter.com/OkaTwAUvtC — Talkin' Yanks （@TalkinYanks） May 7, 2026

貝林傑今天開賽就敲出三壘安打助隊先馳得點，後續再補上2支一壘安打，還選到1保送，單場4支3繳出猛打賞，貢獻2分打點，賽後打擊率上升至0.299、攻擊指數0.924；本季手感不佳的葛里遜今天也甦醒，埋伏在第8棒也上演5支3猛打賞，灌進3分打點。至於隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）此役5打數1安打1打點，沒有開轟，仍以15轟暫居大聯盟全壘打王。

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洋基今天啟用牛棚日，一共動用6位投手，其中剛被升上大聯盟的英國隊經典賽國手貝克（Brendan Beck），今迎來生涯初登板，中繼3局被敲2安包含1轟、投3保送失2分；黑德里克（Brent Headrick）1.1局無失分，收下本季第3勝。洋基近19戰狂拿16勝，目前26勝12敗與勇士、小熊並列大聯盟龍頭。

然而洋基今天卻也傳出壞消息，開賽「火星人」多明格茲在一次守備過程中撞上左外野大牆，當下立刻痛苦倒地，最終被醫療車載出場。總教練布恩（Aaron Boone）透露，多明格茲左肩鎖關節輕微扭傷，預計將在傷兵名單待上幾週，洋基也立刻從3A拉上農場潛力新秀、號稱「左打法官」的瓊斯（Spencer Jones），以填補他的空缺。

多明格茲。（路透）

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