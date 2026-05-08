MLB》道奇MVP強打貝茲傳出好消息！金慧成恐再面臨下放3A危機？

貝茲、金慧成。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇MVP強打貝茲（Mookie Betts）在4月初因右側腹斜肌拉傷進入傷兵名單，今天傳出好消息，根據《The Athletic》道奇記者阿達亞（Fabian Ardaya）報導，貝茲將開始再3A展開復健賽，最快台灣時間下週二（12日）就能歸隊。

貝茲今天已在道奇球場進行Live BP（實戰投打練習），今天道奇3A宣布，貝茲將於明天起展開復健賽，預計將會打2場；《The Athletic》道奇記者阿達亞則透露，貝茲預計台灣時間下週一返回洛杉磯，之後球團將評估他的狀況，決定是否在12日對上巨人之戰正式讓他回歸。貝茲本季出賽8場，打擊三圍.179/.281/.429、攻擊指數0.710，敲出2轟、7分打點。

請繼續往下閱讀...

然而《運動畫刊》道奇作家卡姆拉斯（Noah Camras）撰文分析，道奇迎回貝茲後，也將面臨艱難抉擇。在貝茲受傷後，道奇從3A拉上南韓好手金慧成，他在春訓最後的名單競爭中敗給弗里蘭（Alex Freeland）；然而自從上大聯盟頂替貝茲守游擊後，金慧成在26場出賽中繳出0.314打擊率，另有1轟、8打點與5次盜壘，攻擊指數0.800。

卡姆拉斯直言，以金慧成與弗里蘭目前的表現，完全沒有任何被下放3A的理由，因此在貝茲回歸後，道奇如果還想同時留下金慧成與弗里蘭，在其他人沒受傷的狀況下，唯一選擇恐怕是將前明星內野手艾斯皮納（Santiago Espinal）指定讓渡（DFA）。艾斯皮納在春訓表現出色而擠進道奇開季名單，但本季至今27打數僅5哀，打擊率0.185、攻擊指數僅0.444。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法