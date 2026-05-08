自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》道奇MVP強打貝茲傳出好消息！金慧成恐再面臨下放3A危機？

2026/05/08 08:35

貝茲、金慧成。（資料照，美聯社）貝茲、金慧成。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇MVP強打貝茲（Mookie Betts）在4月初因右側腹斜肌拉傷進入傷兵名單，今天傳出好消息，根據《The Athletic》道奇記者阿達亞（Fabian Ardaya）報導，貝茲將開始再3A展開復健賽，最快台灣時間下週二（12日）就能歸隊。

貝茲今天已在道奇球場進行Live BP（實戰投打練習），今天道奇3A宣布，貝茲將於明天起展開復健賽，預計將會打2場；《The Athletic》道奇記者阿達亞則透露，貝茲預計台灣時間下週一返回洛杉磯，之後球團將評估他的狀況，決定是否在12日對上巨人之戰正式讓他回歸。貝茲本季出賽8場，打擊三圍.179/.281/.429、攻擊指數0.710，敲出2轟、7分打點。

然而《運動畫刊》道奇作家卡姆拉斯（Noah Camras）撰文分析，道奇迎回貝茲後，也將面臨艱難抉擇。在貝茲受傷後，道奇從3A拉上南韓好手金慧成，他在春訓最後的名單競爭中敗給弗里蘭（Alex Freeland）；然而自從上大聯盟頂替貝茲守游擊後，金慧成在26場出賽中繳出0.314打擊率，另有1轟、8打點與5次盜壘，攻擊指數0.800。

卡姆拉斯直言，以金慧成與弗里蘭目前的表現，完全沒有任何被下放3A的理由，因此在貝茲回歸後，道奇如果還想同時留下金慧成與弗里蘭，在其他人沒受傷的狀況下，唯一選擇恐怕是將前明星內野手艾斯皮納（Santiago Espinal）指定讓渡（DFA）。艾斯皮納在春訓表現出色而擠進道奇開季名單，但本季至今27打數僅5哀，打擊率0.185、攻擊指數僅0.444。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中