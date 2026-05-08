MLB》來了！洋基潛力新秀「左打法官」升大聯盟 先寫史上首見紀錄

瓊斯升上大聯盟。（取自大聯盟官方X）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天在擊敗遊騎兵的比賽中傷了外野手「火星人」多明格茲（Jasson Dominguez），賽後也立刻從3A將農場第6名新秀、號稱「左打法官」的瓊斯（Spencer Jones）拉上大聯盟。

24歲的瓊斯於2022年選秀會首輪第25順位被洋基選中，由於身高198公分又鎮守外野，加上出色的長打火力，也讓他早已被拿來與未來模板「法官」賈吉（Aaron Judge）做比較。然而曾入選《MLB Pipeline》百大新秀的他，在小聯盟始終無法修正揮空與三振過高的問題，今年也跌出百大排行。

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今年瓊斯在3A仍展現出恐怖砲火，出賽33場敲出11轟、41分打點，打擊三圍.258/.366/.592、攻擊指數高達0.958，但也吞下46次三振，揮空率43.8%是悲慘的聯盟PR3，32.4%三振率有只有聯盟PR16。

儘管如此，瓊斯的長打天花板依舊令洋基期待，如今條紋軍終於將他升上大聯盟，預計將會在明天對上釀酒人的系列賽加入球隊。而瓊斯與正牌「法官」賈吉的組合更是備受關注，而瓊斯與賈吉更讓洋基成為史上第一支在同一賽季，有2位身高6呎7吋以上野手在陣中的球隊。

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