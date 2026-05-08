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MLB》前道奇薪水小偷大復活！今永昇太6局狂飆10K率隊寫91年壯舉

2026/05/08 08:56

今永昇太。（法新社）今永昇太。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕小熊與紅人4連戰最終戰，靠著日本強投今永昇太6局10K好投，加上前明星好手康佛托（Michael Conforto）開轟猛打賞演出，終場8：3奪下近期9連勝，並列大聯盟龍頭，同時主場15連勝寫下1935年以來最佳紀錄。

去年去年下半季一度陷入低潮、季後賽防禦率更高達8.10的今永昇太今年大復活，今天面對紅人，今永主投6局用99球有69顆好球，被敲出6支安打，包含紅人超大物史都華（Sal Stewart）的陽春砲，僅失1分，狂飆10次三振，另有3次保送，防禦率下修至2.28，摘下本季第4勝。

上季以以1年1700萬美元加盟道奇、卻打得稀爛無比的康佛托，今年改披小熊戰袍後找回明星身手。日前敲出代打再見轟的他，此役3打數3安猛打賞，外加本季第2轟，貢獻2分打點，還選到1次保送。本季至今出賽21場，打擊三圍.361/.467/.667、攻擊指數1.134。

小熊今天拿下9連勝，戰績26勝12敗與洋基、勇士並列大聯盟龍頭，同時這也是他們在主場拿下的15連勝，寫下自1935年以來最佳紀錄，距離追平當年18連勝的隊史紀錄只剩下3勝。

康佛托。（法新社）康佛托。（法新社）

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