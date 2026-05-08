MLB》中職今年才發生過！紅人捕手低級失誤送分遭美媒痛批（影音）

紅人捕手史岱芬森。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅人今天以3：8不敵小熊，狂吞7連敗。比賽過程中，紅人捕手史岱芬森（Tyler Stephenson）還發生一次要命守備烏龍，令美媒撰文痛批，現在棒球的基本功實在太差了。

此役4局下小熊無人出局滿壘攻勢，史萬森（Dansby Swanson）敲出三壘滾地球，被紅人金手套三壘手海伊斯（Ke'Bryan Hayes）輕鬆處理，他接球後先踩三壘壘包刺殺二壘往三壘跑者，接著再傳本壘企圖刺殺往本壘的哈普（Ian Happ），結果捕手史岱芬森以為是強迫進壘狀態，接球後並未再做觸殺，結果讓哈普成功回本壘免費攻下分數。

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This just can’t happen in the big leagues, man. pic.twitter.com/XKKszGAJTi — Reds Daily （@RedsDaily4） May 7, 2026

賽後史岱芬森坦言，當下他沒有看到海伊斯先踩三壘壘包，「那是我的失誤，我應該知道那種情況一定要先觸殺跑者，而那是個必須立刻做出判斷的play。」而紅人自2022年以來首度連續2個客場系列賽被橫掃，今天還傷了先發投手勞德（Rhett Lowder），已經傷兵滿盈的輪值再度重創。

紅人捕手史岱芬森。（法新社）

美媒《CBS Sports》記者阿席沙（Mike Axisa）對此撰文痛批，發生這種守備瑕疵表現注意力不集中，是任何位置都無法容忍的，尤其是捕手，「現在棒球的基本功真的太糟了，史岱芬森這次失誤很蠢，但絕不只有他一人，每天你都能看到跑者無視煞車手勢、有人沒正確觸壘、防守球員傳錯壘包等等，這種情況太常見了。」

值得一提的是，中職今年才剛發生類似事件。4月22日台鋼雄鷹與味全龍之戰，台鋼捕手陳世嘉首局同樣記錯跑者壘位，在非強迫進壘的狀況沒有在本壘進行觸殺就要把球傳走，最終形成跑者全部上壘而掉分的狀況，下一局就被換下場。

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