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MiLB》台灣最速火球男林振瑋5局8K三振秀！上演神反應美技（影音）

2026/05/08 09:19

〔體育中心／綜合報導〕效力紅雀2A的台灣最速火球男林振瑋，今天先發面對太空人2A，繳出5局失2分好投，狂飆8K三振秀，還上演一次精彩美技守備。

林振瑋此役開賽1出局後被敲安，接著一顆外角球被夯出2分砲。林振瑋飆出三振後又被擊出安打，不過靠著捕手阻殺盜二壘跑者抓下第3個出局數。2局上林振瑋回穩，飆出3上3下外帶2張老K。

3局上林振瑋再度面臨危機，開局就被敲出二壘安打，接著又發生暴投讓跑者上三壘。不過林振瑋展現大心臟，先飆K凍結跑者，雖然又投出保送，但先製造投手前滾地球刺殺三壘往本壘的跑者，隨後再飆出三振，化解失分危機。

度過亂流後，林振瑋4局上又上演3上3下，包含跨局3連K。5局上林振瑋續投，1出局後接連出現四壞與觸身球保送，接著被下一棒敲出中間方向強襲平飛球，林振瑋展現神反應，直接接殺後再傳二壘封殺，形成一次精彩雙殺守備，再次度過危機，也結束今天投球任務。

林振瑋退場時球隊以2：2平手，因此無關勝負。今天林振瑋主投5局用78球有49顆好球，被敲出4支安打包含1轟，狂飆8次三振創下本季單場新高，另出現2次四壞保送、1次觸身球與1次暴投，失掉2分自責分，防禦率下修至3.97。

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