網球》挺球后為獎金罷賽？ 喬科維奇：希望她堅持下去

莎巴蓮卡、喬科維奇。（資料照，法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）日前曾說，有意抵制即將到來的大滿貫賽事，希望能為選手們爭取更多的職業獎金，對此塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）說：「我向她致敬，希望她能堅持下去。」

莎巴蓮卡說：「我們絕對應該獲得更高的薪酬比例。我認為在某個時候大家會採取抵制行動，這將是爭取自身權利的唯一途徑。我們女孩很容易就能團結起來，因為有些事對球員來說真的很不公平。我認為遲早會走到這一步。」

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針對莎巴蓮卡的發言，喬科維奇說：「我很高興看到新一代球員站出來，比如莎巴蓮卡這樣的運動領袖，她真正理解網球政治的運作方式，明白其中的細節，知道該為自己，也為所有人爭取什麼。這才是真正的領導力，我向她致敬，希望她能堅持下去。」

被問到是否會支持莎巴蓮卡的行動，喬科維奇說：「我在巡迴賽已經很久了，還記得我擔任球員理事會主席，以及六年前創立PTPA（職業網球球員協會）的時候，我的立場大家都清楚，我說過很多次，就不多說了，球員們永遠會得到我的支持。」

喬科維奇說：「我們都屬於同一項運動，不管是球員、賽事官方、管理方都在努力推動這項運動發展。但不幸的是，很多時候存在利益衝突，沒人願意直接面對問題，而球員們恰恰掌握著關鍵力量，我永遠支持球員在這項運動中擁有更強的話語權。」

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