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MLB》有機會觸殺結果變再見暴傳 金鶯大物三壘還原失誤現場

2026/05/08 10:37

〔體育中心／綜合報導〕金鶯今天客場與馬林魚進行3連戰最終戰，此戰兩隊打到9局下還平手，不過最終大物三壘手梅歐（Coby Mayo）傳了個再見暴傳，讓球隊3比4輸掉比賽。

金鶯今天派出左投波維奇（Cade Povich）先發，1局下就被轟出2分砲，3局下又因保送加上連續安打再掉1分，不過隊友給予火力支援，3、4兩局各下1分，8局上阿隆索（Pete Alonso）一壘安打打回追平分，兩隊戰成3比3平手。

9局下金鶯派上基特里奇（Andrew Kittredge）後援，雖然順利解決前兩位打者，不過被馬林魚菜鳥馬克（Joe Mack）擊出二壘安打，下一棒薩諾哈（Javier Sanoja）擊出三壘滾地球，金鶯三壘手梅歐先是沒有確實接到球，接著傳一壘也發生暴傳，讓馬克跑回再見分。

賽後梅歐受訪提到這個防守，表示那個彈跳球沒有很好處理，他太急著把球傳出去，至於為何沒有選擇觸殺往三壘跑的馬克，梅歐解釋當下那瞬間他只想著把球擋下，沒有注意到跑者的位子，所以沒有想到可以去觸殺跑者。

梅歐過去被評比為百大新秀第14名，今年累積至今3轟12打點，不過打擊率不到2成，主防三壘也發生了3次失誤，國外已經有球迷開始批評他不是「大聯盟等級的三壘手」，甚至有聲音希望下放他回小聯盟。

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