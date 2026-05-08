NBA季後賽》坎寧安決勝節接管比賽 活塞拿下騎士系列賽2：0領先

坎寧安。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕活塞今天在東部季後賽G2於主場再度靠著一哥坎寧安（Cade Cunningham）挺身而出，決勝節獨拿12分、全場豪取25分，助隊在第四節甩開對手糾纏，現場高喊MVP聲浪不絕於耳，以107：97拿下騎士，系列賽以2：0領先。

活塞在次輪G1首戰以111：101擊敗騎士，今天雙方再次交手，活塞開賽就打出14：5高潮，首節打完取得25：18領先，而騎士在次節依舊沒找到進攻節奏，攻勢難以連貫，讓活塞以54：43進入下半場。

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米契爾（Donovan Mitchell）的攻勢有裡有外，6投4中包含2顆三分球，一人獨拿11分，帶動騎士拉出32：25的反撲攻勢，在第三節打完將比分追近至4分差，讓比賽出現懸念。

決勝節戰況膠著，騎士一度逼近至3分差，不過活塞靠著坎寧安繳出強勢攻防表現，包括最後2分12秒的三分球命中助隊擴大分差，在下一回合還賞給對手火鍋，而騎士的進攻一直難有穩定輸出，哈登在讀秒階段還發生要命失誤，追分機會灰飛煙滅，勝負就此定調。

活塞5人得分達雙位數，坎寧安25分、10助攻，哈里斯進帳21，D.羅賓森（Duncan Robinson）得17分，詹金斯（Daniss Jenkins）替補拿14分，Ａ.湯普森（Ausar Thompson）有10分。

騎士方面，米契爾（Donovan Mitchell）31分，艾倫（Jarrett Allen）22分，哈登（James Harden）只有10分， 莫布里（Evan Mobley）9分。

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