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MiLB》太強了！台灣20歲大物林維恩6局狂飆10K 屠殺2A奪本季第2勝

2026/05/08 10:35

林維恩。（取自X）林維恩。（取自X）

〔體育中心／綜合報導〕效力運動家2A的台灣強投林維恩，今天面對教士2A再度上演超狂三振秀，先發6局飆出10次三振創下旅美生涯新高，也收下本季第2勝。

林維恩日前入選權威美媒《棒球美國》百大新秀第93名，成為繼胡金龍之後，18年來首位獲得此殊榮的台灣球員，而歷來能登上百大新秀榜的台將僅有4人，包括陳金鋒、曹錦輝、胡金龍與林維恩。

今天林維恩先發面對教士2A，開賽上演6上6下還飆出4次三振，直到3局下才遭遇亂流，開局連續被敲2安，但林維恩立刻回穩，雖然因滾地球與高飛犧牲打失2分，不過仍連續抓下3個出局數。度過危機後，林維恩又連續繳出2個3上3下的半局，第5局更連飆3K。

6局下林維恩續投，2出局後被連續安打攻佔一二壘，但林維恩再度用三振解圍，結束今天投球任務。此役林維恩先發主投6局，用79球有57顆好球，被敲4支安打失2分，狂飆10次三振寫下旅美生涯單場新高，沒有出現任何保送，最終球隊6：2獲勝，林維恩收下本季第2勝，目前在2A防禦率僅1.85，本季34局狂飆43K。

效力紅襪3A的鄭宗哲，今天面對洋基3A擔任先發第7棒游擊手，4打數0安打吞1K，但有一次1分打點內野滾地球與一次高飛犧牲打，單場貢獻2分打點，賽後打擊率0.233、攻擊指數0.777。

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