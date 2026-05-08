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MLB》17億今井達也復健賽投超爛仍將復出！隊友：太敬畏大聯盟打者

2026/05/08 11:22

今井達也。（資料照，法新社）今井達也。（資料照，法新社）

〔體育中心／台北報導〕太空人日籍投手今井達也近期在小聯盟復健賽表現奇差無比，但殘破的先發輪值讓太空人別無選擇，預計將讓他在接下來面對水手的系列賽回歸。對於今井達也的慘況，太空人王牌投手布朗（Hunter Brown）也給出看法。

今井達也季前以3年5400萬美元（約新台幣17億元）合約加盟太空人，開季先發3場拿到1勝、防禦率7.27，還出現不適應美國生活的問題，更因右手臂疲勞進入傷兵名單。目前今井達也在2A與3A各投1場復健賽，合計5局挨7安投8保送，防禦率10.80，表現荒腔走板。

儘管如此，太空人總管布朗（Dana Brown）表示，今井達也會在接下來對上水手的系列賽重返先發輪值，布朗並未明確說明今井會投哪一場先發，但《The Athletic》太空人隨隊記者羅姆（Chandler Rome）推測，如果太空人希望維持他在日職時習慣的「投1休5」，那麼台灣時間下週二（12日）的系列賽首戰會是最合理安排。

今井達也開季至今在大聯盟的好球率僅有54.2%，復健賽2場更只有47.5%。對於今井達也的狀況，太空人王牌投手布朗受訪直言，今井達也可能是太敬畏大聯盟打者（giving major-league hitters “too much credit.”），「就算是最強的打者，10次也會失敗7次。」

布朗表示，在大聯盟，投手每晚、每局都會看到這些強打者站上打擊區，有時可能會因此不敢攻擊好球帶，只敢投邊邊角角，「但那不是他（今井）的風格，他的球威很好，他的Stuff在大聯盟是行得通的。我們一直對他重申，你的球在大聯盟能壓制打者，但前提是你必須把球投進好球帶。他很清楚這點。」

先前今井達也遭遇無法適應美國生活的狀況，上一次復健賽投完還提到投球計時器以及美、日球探報告的差異。對此布朗表示：「重點是要讓他放開心態，用他以前在日本對付打者的方式去攻擊大聯盟打者。不要想太多，只要專注做自己。」

對於當家王牌投手布朗在低潮時給予他的建議、不斷強調「做自己」，今井達也坦言幫助很大，「我現在的想法，就是繼續做我在日本時一直在做的事，持續攻擊好球帶，做我在日本做得到的那些事情，再慢慢調整，幫助球隊。」

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