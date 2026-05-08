最萌觸身球！IVE李瑞受邀韓職開球 打者「翹臀一頂」球飛了

IVE忙內李瑞獲邀擔任LG雙子隊的開球嘉賓。（擷取自Threads）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓人氣女團IVE成員李瑞（Leeseo）昨日受邀為韓國職棒開球，意外上演一場驚艷全場的「觸身球」戲碼。這球精準命中打者的臀部，不僅讓李瑞當場破功笑場，打者朴燦浩「神來一筆」的配合動作更讓影片瘋傳，甚至讓台灣球迷聯想起WBC世界經典賽場上的經典瞬間。

韓職LG雙子隊與斗山熊隊的比賽7日在首爾蠶室棒球場登場，開球嘉賓李瑞以一身簡潔俐落的LG雙子球衣亮相，陽光形象瞬間成為全場焦點。然而，就在球投出的那一刻，這顆球竟意外劃出一道美妙弧線，直接命中了斗山熊隊打者朴燦浩的臀部。

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令人噴飯的是，面對這記突如其來的「觸身球」，朴燦浩並未顯現不悅，反而疑似特地扭動了一下翹臀，順勢將球「頂」了出去。這一幕荒謬又可愛的畫面，讓站在投手丘上的李瑞瞬間笑場。

影片在社群平台曝光後，大批網友留言笑歪：「打者還很配合的用屁股把球頂出去」、「為什麼還特地頂了一下屁股啦」、「慢動作超好笑」、「我不行了 超荒謬 我快笑瘋」、「苦練的翹臀就是為了等這一刻」、「打者屁股翹很高 瑞寶也有把球丟出去」、「打者屁股翹得可以頂一顆球」。

不少台灣網友也紛紛聯想起去年世界棒球經典賽（WBC）的經典畫面，當時台灣隊重砲吉力吉撈·鞏冠也曾被觸身球擊中臀部，球瞬間彈開的震撼畫面曾掀起熱議，網友笑稱：「還以為留言區會出現撈哥」。

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