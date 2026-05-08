全大運》高科大展現競技實力 勇奪4金3銀4銅

高科大學生蔡宗岳於全大運一般男生組田徑1萬公尺競走勇奪金牌。（高科大提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕115年全國大專校院運動會6日落幕，國立高雄科技大學代表隊表現亮眼，在角力、田徑、空手道競賽項目奪得4金，本屆共奪得4金3銀4銅佳績，充分展現堅強的競技實力。

高科大奪金項目包括一般男生組角力希羅式第三級陳泓瑀、角力自由式第四級薛幼彥、田徑1萬公尺競走蔡宗岳，以及一般男生組空手道個人形莊鈞翔；銀牌項目有一般男生組柔道第二級楊凱傑、第五級劉敏鴻及田徑鏈球陳億志；跆拳道品勢團體組潘翊平、蕭立炫、林桉宇，以及柔道朱芷儀、田徑十項全能洪崇博與游泳50公尺蝶式張晏鑫等選手則摘下銅牌。

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高科大指出，進修部電機工程系一年級學生莊鈞翔，以沉穩細膩的表現奪下男子個人形金牌，成為本屆賽事亮點之一。莊鈞翔自國小開始接觸空手道，長年專注於「形」項目訓練，即使升上大學後課業繁忙，仍持續利用課餘與假日自主訓練，不斷精進動作細節與穩定性，首次參加全大運即奪下金牌，展現紮實基本功。

高科大校長吳忠信表示，高科大鼓勵學生在專業學習之外積極投入體育競技與多元發展，培養堅持、紀律與團隊合作精神，期盼學生能將運動家精神延伸至未來學習與職涯發展之中。

體育室主任李祐穎也表示，學生們在賽場上展現出的拚戰精神與穩定表現令人感動，未來學校將持續完善訓練與輔導資源，成為學生最堅強的後盾，協助更多優秀選手在全國賽事中持續突破、再創佳績。

高科大學生薛幼彥於一般男生組角力自由式第四級勇奪金牌。（高科大提供）

高科大學生莊鈞翔（中）奪一般男生組空手道個人形金牌，與主任李祐穎（右）與老師林暐庭（左）開心合影。（高科大提供）

高科大跆拳道選手潘翊平、蕭立炫與林桉宇於品勢團體組奪得銅牌。（高科大提供）

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