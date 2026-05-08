自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

全大運》高科大展現競技實力 勇奪4金3銀4銅

2026/05/08 11:47

高科大學生蔡宗岳於全大運一般男生組田徑1萬公尺競走勇奪金牌。（高科大提供）高科大學生蔡宗岳於全大運一般男生組田徑1萬公尺競走勇奪金牌。（高科大提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕115年全國大專校院運動會6日落幕，國立高雄科技大學代表隊表現亮眼，在角力、田徑、空手道競賽項目奪得4金，本屆共奪得4金3銀4銅佳績，充分展現堅強的競技實力。

　高科大奪金項目包括一般男生組角力希羅式第三級陳泓瑀、角力自由式第四級薛幼彥、田徑1萬公尺競走蔡宗岳，以及一般男生組空手道個人形莊鈞翔；銀牌項目有一般男生組柔道第二級楊凱傑、第五級劉敏鴻及田徑鏈球陳億志；跆拳道品勢團體組潘翊平、蕭立炫、林桉宇，以及柔道朱芷儀、田徑十項全能洪崇博與游泳50公尺蝶式張晏鑫等選手則摘下銅牌。

　高科大指出，進修部電機工程系一年級學生莊鈞翔，以沉穩細膩的表現奪下男子個人形金牌，成為本屆賽事亮點之一。莊鈞翔自國小開始接觸空手道，長年專注於「形」項目訓練，即使升上大學後課業繁忙，仍持續利用課餘與假日自主訓練，不斷精進動作細節與穩定性，首次參加全大運即奪下金牌，展現紮實基本功。

　高科大校長吳忠信表示，高科大鼓勵學生在專業學習之外積極投入體育競技與多元發展，培養堅持、紀律與團隊合作精神，期盼學生能將運動家精神延伸至未來學習與職涯發展之中。

　體育室主任李祐穎也表示，學生們在賽場上展現出的拚戰精神與穩定表現令人感動，未來學校將持續完善訓練與輔導資源，成為學生最堅強的後盾，協助更多優秀選手在全國賽事中持續突破、再創佳績。

高科大學生薛幼彥於一般男生組角力自由式第四級勇奪金牌。（高科大提供）高科大學生薛幼彥於一般男生組角力自由式第四級勇奪金牌。（高科大提供）

高科大學生莊鈞翔（中）奪一般男生組空手道個人形金牌，與主任李祐穎（右）與老師林暐庭（左）開心合影。（高科大提供）高科大學生莊鈞翔（中）奪一般男生組空手道個人形金牌，與主任李祐穎（右）與老師林暐庭（左）開心合影。（高科大提供）

高科大跆拳道選手潘翊平、蕭立炫與林桉宇於品勢團體組奪得銅牌。（高科大提供）高科大跆拳道選手潘翊平、蕭立炫與林桉宇於品勢團體組奪得銅牌。（高科大提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中