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MLB》道奇新星不斷「敗人品」成大反派！MVP老大哥佛里曼語重心長

2026/05/08 11:58

拉辛。（資料照，美聯社）拉辛。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇25歲新星捕手拉辛（Dalton Rushing）本季表現超火燙，但這似乎也讓他火爆的性格逐漸展露無疑，今年已經多次引發爭議的他，逐漸被貼上「反派」標籤，對此拉辛受訪也透露內心想法。

曾是道奇頭號大物的拉辛，今年僅是他第2個大聯盟賽季，本季出賽19場夯出7轟，打擊率高達0.328、攻擊指數更是誇張的1.124。然而球場上的表現也激發他好鬥的個性，開季至今，影射洛磯打者作弊、回頭對跑壘受傷的李政厚飆髒話、疑似罵小熊捕手阿瑪雅（Miguel Amaya）死胖子、與主審發生口角衝突等等，拉辛諸如此類的失控、狂妄行徑不斷引發爭議，導致現在大家談論到他的名字時，不在乎他遠超預期的成績，而是他又惹怒了誰。

拉辛也知道自己的言行舉止，正在被用放大鏡檢視，但他不認同外界視他為聯盟最令人火大的球員，「大家開始把我貼上『反派』標籤，但我認為那只是我在最高層級競爭，不想讓外界影響我而已。」拉辛也明白，社群媒體不會如此輕易放過他，「他們一定會找到各種角度，把這些事情製造成話題。」

與拉辛個性南轅北轍、卻非常支持他的道奇MVP老大哥佛里曼（Freddie Freeman）直言，拉辛有時在球場上會突然理智斷線，但他總是非常在意自己的表現，「他真的很在乎自己能不能打好，所以你沒辦法怪他，那就是Dalton Rushing，我不會叫他不要這樣。」但他也語重心長說道：「我可能只會說，注意一下鏡頭會拍到你講的話。」

道奇資深老將羅哈斯（Miguel Rojas）則認為，聯盟裡有7、80%的球員會在場上爆粗口，只是剛好沒被鏡頭逮到，「我們不希望大家把他（拉辛）妖魔化，因為那根本不是我們每天在休息室看到的那個人。如果真的是這樣，我們早就就有問題了，但他現在每個系列賽都被放大檢視，不代表那就是他私底下的樣子。」

對於外界的看法，拉辛強調，他不想被大家當成場上場下的壞人，「但同時，我也不會改變我的打法。我還是會照我一直以來的方式比賽，我會控制自己說出口的東西。」拉辛也表示：「希望任何在球場外認識我的人，都知道我是怎樣的人、我有多在乎別人、我願意為任何人做任何事。但最近，大家好像有點誤解我的形象了。」

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