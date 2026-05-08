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中職》大巨蛋球迷嗆陳子豪 林智勝霸氣回瞪：誰不想打好？

2026/05/08 11:49

陳子豪。（資料照，記者林正堃攝）陳子豪。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕原棒協理事長、味全龍助理打擊教練林智勝今天出席「2026中國信託‧台北101公益垂直馬拉松」記者會，本週在大巨蛋有球迷場邊「問候」低潮的陳子豪，林智勝起身站板凳回瞪，整個過程在社群媒體熱議，他今天笑說：「沒有啦，我們就是互相聊天而已啦，只是我比較嚴肅一點。」

林智勝跟陳子豪過去在中信兄弟就是親密戰友，如今兩人效力味全龍，陳子豪從FA轉戰龍隊的低潮，林智勝都看在眼裡，「我覺得他的心裡壓力，在我看來是非常大，因為他想要表現，為球隊做一些貢獻。」

林智勝認為，陳子豪帳面上的成績確實不是那麼理想，但他的素質完全沒問題，「在你還沒有成功以前，你所有的努力大家都不會覺得你會付出多少。只有在你成功的時候，那些努力才會真的被看得到。」

林智勝向陳子豪鼓勵，「不要放棄你現在的練習，比別人多練一點，你都會有機會讓你自己變得更好。我只有這樣鼓勵，因為技術上，他完全沒有問題。只是心態上的調整，所以我就繼續鼓勵他。」

過去林智勝曾歷過FA轉戰中信的壓力，非常理解陳子豪的處境，「你要適應新的環境，球迷也好、球隊的運作也好，有的人可以很快適應，像我比較快適應，可以馬上展現出來自己的球風，但有的人需要時間適應，時間的長短因人而異。」

談到大巨蛋的插曲，林智勝直言，「大家在各個崗位做事當下都很努力。誰會不想打到？誰不想做好？但是有的人都會覺得自己很厲害，應該要這樣、應該要這樣。啊如果是這樣...（笑）沒有啦，不好意思，剛好被人家拍到。」

林智勝。（資料照，記者陳志曲攝）林智勝。（資料照，記者陳志曲攝）

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