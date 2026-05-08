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中職》統一獅傳好消息！ 隊史全壘打王上半季有望復出

2026/05/08 12:02

原棒協理事長林智勝（左二）與職棒球星陳鏞基（左一）、王勝偉（右一）8日與台北101董事長賈永婕（右二）展開公益合作，將垂直馬拉松「一起向上」的精神延伸到兒少關懷，互贈禮物並合影。（記者塗建榮攝）原棒協理事長林智勝（左二）與職棒球星陳鏞基（左一）、王勝偉（右一）8日與台北101董事長賈永婕（右二）展開公益合作，將垂直馬拉松「一起向上」的精神延伸到兒少關懷，互贈禮物並合影。（記者塗建榮攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕今年球季結束引退的統一獅隊史全壘打王陳鏞基，今天跟原棒協理事長林智勝出席「2026中國信託‧台北101公益垂直馬拉松」記者會，今年因左腹斜肌拉傷缺陣至今，他透露已開始打擊練習，有信心上半季復出。

陳鏞基在3月24日公辦熱身賽對樂天桃猿後就沒上場，結果診斷是左腹斜肌拉傷，生涯第一次受這種傷就在引退球季，他說，春訓熱身賽就有點不舒服，原本以為會變好，但在熱身賽倒數第2場發現更嚴重，只能先休息，「每天做復健，近期就會討論復健賽的時程。」

即便引退年有個不好的開始，陳鏞基並不會覺得可惜，「因為年輕人表現得都很好，我也有在關注他們的比賽。球隊這幾年本來就面臨換血，年輕球員要慢慢去承擔更大的責任來幫助球隊。」

獅隊今年靠年輕陣容打出新氣象，陳鏞基點名外野手朱迦恩、李丞齡印象最深刻，「丞齡離開過一陣子，出去看了一圈再回來，知道自己的不足和如何應對比賽。迦恩也是，少了安可，他知道要如何把握機會。」

陳鏞基。（資料照，記者李惠洲攝）陳鏞基。（資料照，記者李惠洲攝）

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