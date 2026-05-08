NBA季後賽》衛冕軍雷霆18分痛宰湖人 系列賽2：0領先

SGA。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今天拿下22分，雷霆更憑藉傲人的團隊戰力，以125：107力退湖人，在西部準決賽系列賽拿下2：0領先。

湖人在首節靠八村壘的壓哨三分球，僅以23：27落後，於第2節靠里維斯（Austin Reaves）、肯納德（Luke Kennard）、史馬特（Marcus Smart）各自拿下8分，以58：57領先雷霆。

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SGA在第3節僅打1分多鐘，板凳出發的麥肯（Jared McCain）這節打出精彩表現，帶領雷霆單節打出36：22攻勢，也握有雙位數領先。不過，湖人在第4節先是詹姆斯（LeBron James）命中三分球，里維斯也添一記三分彈，再度將差距縮小在個位數，但雷霆再度靠團隊多點開花，又把差距擴大至雙位數，最終也在主場奪下勝利。

雷霆共6人得分雙位數，吉爾吉斯亞歷山大在前3節打完就4次犯規，不過他在關鍵第4節貢獻9分，全場進帳22分，還是展現MVP價值，米契爾（Ajay Mitchell）20分，霍姆格倫（Chet Holmgren）22分，麥肯貢獻18分。

湖人方面，詹姆斯上場38分鐘拿下23分，里維斯攻下31分，八村壘也有16分，但紫金大軍的替補共拿20分，遠不如雷霆的48分。

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