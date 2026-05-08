中職》感人！為了讓原鄉小朋友上台北101 林智勝明參戰登高賽

原棒協理事長林智勝（中）8日表示將參與今年的101登高大賽。（記者塗建榮攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕原棒協理事長、味全龍助理打教林智勝今天出席「2026中國信託‧台北101公益垂直馬拉松」記者會，為了讓花蓮光復國小、台東三民國小少棒隊能造訪台灣最高地標，他答應台北101董事長賈永婕明天首度參戰登高賽，立下「23分鐘內完賽」的目標。

原棒協先前都會邀請原鄉小朋友到台北大巨蛋看球，但林智勝有感於都來台北了，只有看球卻沒上台北101有點可惜，特別拜會賈董，「她很熱情，二話不說就答應，條件是我要爬登高賽。當然沒問題，用我一個人的力量可以讓小朋友可以來101，我覺得蠻棒的，也可以看一下自己退步到哪裡。（笑）」

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過往林智勝在三級棒球時期，到台北只有打比賽，不然就是到台北市立棒球場看球，「好險到我們這一代，有能力讓小朋友做些不一樣的事情，回去還可以跟同學分享，我覺得是很棒的。就像賈董講的，可能在小朋友的人生中會是很好的回憶。」

賈永婕到觀景台與孩子們見面，送上「DB搖頭公仔四色筆」作為禮物，也笑說原棒協這屆理事長林智勝加上兩位副理事長陳鏞基、王勝偉是男團等級，可以出道成立「原棒協F3」。陳鏞基開口邀約賈董11月到台東作客，參關懷盃。林智勝也表示，希望賈董能到關懷盃開球，鼓勵小孩子。

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