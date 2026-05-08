NBA季後賽》詹姆斯2戰只罰5球！湖人主帥怒了：看過哨聲最少的明星

詹姆斯。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今天再度不敵雷霆，西部次輪系列賽陷入0：2落後，而此系列賽毫無意外，裁判吹判尺度又成為外界關注一大焦點，湖人詹姆斯（LeBron James）目前2戰只獲得5次罰球，賽後湖人總教練瑞迪克（J.J. Redick）也大發雷霆。

詹姆斯今天上場38分鐘拿下23分，里維斯（Austin Reaves）也擺脫先前低潮，此役攻下全隊最高、也是個人生涯季後賽新高的31分。然而比賽過程中，雷霆球員多次出現激烈肢體接觸，但裁判響哨的次數顯然不符湖人預期，賽後湖人球員甚至找上裁判開會討論，里維斯更是被鏡頭捕捉到怒噴裁判的畫面。

請繼續往下閱讀...

湖人總教練瑞迪克在賽後記者會上強調，這個系列賽面對雷霆，必須找回像上個系列賽對陣火箭時的兩大獲勝關鍵，也就是保護好球權，以及確實卡位抓籃板。同時瑞迪克也抱怨裁判吹判尺度，「鍍面有幾個球員幾乎每個回合都在犯規，雷霆已經夠難打了，如果他們犯規，哨子至少要響一下吧。」

而對於詹姆斯系列賽2場比賽只獲得5次罰球，瑞迪克更是忍無可忍，「LeBron是我看過所有明星球員裡，哨聲最少的一個。我已經跟他共事兩年了，再說一次，體型比較小的球員，因為比較能做出誇張動作，通常比較容易買到犯規；但像LeBron這種身材壯碩的大個子球員，就很難得到哨收。」

瑞迪克直言：「他今晚又被狠狠撞了好幾次，而這根本不是新鮮事了，這也不是針對這組裁判或這個系列賽。但他真的常常被犯規，而且都沒吹。他切入時被打到頭的次數，比我看過任何球員都還多，但幾乎很少被吹犯規。」儘管如此，瑞迪克仍強調，球隊從來都不是因為裁判而輸球，而是對手打得比自己還要好，「雷霆的表現比我們更好。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法