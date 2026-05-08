NBA季後賽》狂飆髒話怒嗆裁判！飆31分生涯新高的里維斯：他心虛了

里維斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今天不敵雷霆，西部次輪系列賽陷入0：2落後，「鄉村曼巴」里維斯（Austin Reaves）今天擺脫低潮攻下季後賽生涯新高31分，然而不僅無法幫助湖人擊敗雷霆，吹判尺度也討不到便宜，讓他在氣得怒嗆裁判。

此役雷霆球員多次出現激烈肢體接觸，包含里維斯在一次防守過程中遭SGA夾手（該次SGA被判一級惡意犯規），但裁判響哨的次數顯然不符湖人預期，賽後湖人球員甚至找上裁判開會理論，里維斯還在比賽過程中被鏡頭捕捉到怒噴裁判戈貝爾（John Goble）：「跟我講那些是他X什麼狗屁？孬種（THAT'S SOME BULLSH*T TO TALK TO ME LIKE THAT..... P*SSY）。」

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Austin Reaves was absolutely done with the referees: “That’s some bulls**t for you to talk to me like that. P***y.”



（via @JoelXLorenzi） pic.twitter.com/qRSzzTFqE6 — Legion Hoops （@LegionHoops） May 8, 2026

賽後里維斯談到對裁判的不滿，「我覺得我整場比賽都很尊重他們，老實說，以前我罵過比這更難聽一百萬倍的話。」他解釋，當時第四節8分06秒兩隊要跳球，當時雙方人馬在爭奪跳球位置、裁判也在交換佔位時，自己想站到另外一側保留優勢，「結果他（裁判戈貝爾）直接轉過來對著我的臉大吼，我只是覺得那很不尊重人。」

Austin Reaves said he felt disrespected by John Goble during this jump ball sequence:



"When we were doing the whole tip ball when they were switching spots, I wanted to get on the other side because they had a guy on the other side, was just trying to keep an advantage. And he… https://t.co/s6E8Ay45PS pic.twitter.com/xPFj5eU2l2 — Khobi Price （@khobi_price） May 8, 2026

里維斯認為，大家都是成年人，該名裁判並沒有必要那樣對這他的臉大吼，「我也直接跟他這樣說了，我沒有不尊重他。我跟他說，如果今天是我先這樣對他吼，我早就吞技術犯規了。我覺得我之所以沒被吹技術犯規，只是因為他自己也知道他做錯了，我就只是覺得自己沒被尊重。」

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