長榮航空馬拉松10/25開跑 今天下午17時開放報名

長榮航空馬拉松將在10月25日開跑，本月8日下午17時報名。（記者吳亮儀攝）

〔記者吳亮儀／台北報導〕長榮航空今天（8日）宣布，長榮馬拉松將在10月25日開跑，賽事有全馬、半碼、10公里和3公里，共2萬4千個名額，今天下午17時起開放報名。

長榮航空馬拉松是台灣少數獲得國際馬拉松暨長跑協會（AIMS）賽道認證賽事之一，長榮航空表示，報名參賽即可獲得長榮航空ITF線上旅展獨家專案活動代碼購票，最高可享500元優惠。

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參賽者不限組別跑1公里送無限萬哩遊100哩，另外還可抽機票，共計10張國際線來回機票、20張國內線來回機票，以及長汎假期旅遊抵用券5萬元等大獎，詳情資訊請見長榮航空馬拉松官網（https://www.evaairrun.com）。

長榮航空今年首度推出「跑旅航站EXPO」，10月22日至10月25日在台北松山文創園區三號倉庫登場，除讓跑者在賽前報到領取物資之外，還能一站式選購各項優質跑旅商品，展位內容集結運動裝備、物理治療及營養補給相關廠商，並將邀請旅行社與國外觀光單位等參展。

長榮航空表示，報名參加2026長榮馬拉松的跑者，出示回執單即可快速通關「跑旅航站EXPO」，非參賽者只要加入長榮航空「LINE官方帳號」也可免費入場，入場者除有專屬優惠好禮，現場消費還可兌換摸彩券，有機會抽中長榮航空亞洲不限航點來回機票一張及旅行箱。

長榮航空表示，今年送出獨家的專屬好「哩」，參賽者每跑1公里就送無限萬哩遊100哩，最高可享4200哩的哩程回饋。此外，長榮航空結合旅遊及體育資源，攜手雄獅旅遊、東南旅遊、長汎假期、福泰旅遊、航向世界旅遊等旅行社共同推出「長榮航空世界跑」。

活ㄨㄥ串聯知名的布里斯本馬拉松、北海道馬拉松、柏林馬拉松、芝加哥馬拉松、紐約馬拉松、富士山馬拉松等，讓跑者可以搭乘長榮航空安心出國比賽，同時也能輕鬆挑戰世界各大馬拉松賽事。

長榮航空也宣布，為了讓跑者能在國際級賽場上挑戰自我，持續推出的「懂跑訓練班」，今年邀請台灣馬拉松傳奇吳文騫教練首度開班，帶領多位專業教練分別在台北、新北和新竹多地開課，提供10K、半程及全程馬拉松課程，即日起到5月11日晚間23：59分止，報名跑班還享有長榮馬名額八折優惠。＃

長榮航空馬拉松將在10月25日開跑，本月8日下午17時報名。（記者吳亮儀攝）

長榮航空總經理孫嘉明宣布，長榮航空馬拉松將在10月25日開跑。（記者吳亮儀攝）

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