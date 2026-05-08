世桌賽》林昀儒完封瑞典兩大主力上微博熱搜 對手盛讚他很難擊敗

林昀儒連退瑞典兩大主力，率領台灣隊晉級4強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今天凌晨在2026年倫敦世界團體桌球錦標賽男子組8強戰，連退瑞典兩大主力莫雷加德、卡爾柏格，率領台灣隊以3:2驚險獲勝，連續兩屆挺進4強，至少穩獲銅牌。小林1局未失的超猛表現也上了微博熱搜，世界排名第2的莫雷加德賽後也坦言，「我們早就知道林昀儒是很難擊敗的對手!」

世界排名第3的瑞典隊在第一階段排位賽曾以3:2擊退尋求12連霸的中國隊，並以全勝戰績搶下32強淘汰賽第一種子席次，但林昀儒今天第一點就以11:8、11:9、13:11擊退巴黎奧運男單銀牌莫雷加德，給瑞典隊一記下馬威，也讓負責第二點的卡爾柏格產生不小壓力，最終在局數2:1領先下連丟2局，遭17歲小將郭冠宏逆轉。瑞典雖然靠著拉納佛爾、莫雷加德連贏2點扳平戰局，但決勝第5點，林昀儒沒有給對手太多機會，11:8、11:9、11:5收拾卡爾柏格，也終結瑞典隊的倫敦之旅。

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和林昀儒私交甚篤的莫雷加德表示，「我們早就知道林昀儒是很難擊敗的對手!」瑞典國家電視台主播也盛讚小林的競技水準，完全是另一個層級。

對於晉級4強，林昀儒表示，「我們完全沒想到可以再次獲得獎牌，因為我們原本是以8強為目標，現在既然有獎牌了，希望能再往前一步。」小林也認為，這次台灣隊的拚勁都非常好，不但會互相鼓勵，不管有沒有上場也都全力為隊友加油，團隊氣氛非常棒。

林昀儒不管場上場下，都稱職扮演台灣隊一哥的角色。（取自WTT官網）

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