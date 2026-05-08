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桃園鬥牛、三對三賽超過7000人報名 全國最大規模比賽

2026/05/08 17:24

「2026第十屆桃園盃全國三對三籃球賽」將於8月舉行，市長張善政邀請全國球友共襄盛舉。（記者謝武雄攝）「2026第十屆桃園盃全國三對三籃球賽」將於8月舉行，市長張善政邀請全國球友共襄盛舉。（記者謝武雄攝）

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園盃全國三對三籃球賽由於獎金高、免報名費，這幾年報名人數都超過7000人，已成為全國參賽人數最多的籃球比賽，今年的賽事將於8月登場，15日起開始報名；桃園市政府今於桃園高中舉辦記者會，除邀請桃園在地職業排球啦啦隊「桃氣女孩」擔任形象代言人，桃園市長張善政也邀請全國喜歡打籃球的民眾一起來「鬥牛」。

張善政表示，桃園市三對三本屆賽事邁入第10年，今年以「籃下開戰、決勝桃園」為年度口號，除保留傳統組別外，更創新規劃「我是桃園王」，將結合競技挑戰與趣味互動，鼓勵喜愛籃球朋友一起同歡，場邊亦延續廣受好評的「專業棚拍形象照」活動，讓參賽選手都能留下如職業球星般帥氣模樣。

體育局長許彥輝表示，「2026第十屆桃園盃全國三對三籃球賽」將於8月1、2日在竹圍漁港天幕等3處場所進行預賽、8月15、16日在桃園高中光電籃球場舉行複賽、準決賽，8月23日在中央大學依仁堂進行總決賽，預賽將結合桃園市海洋音樂祭活動，以運動結合音樂文化，持續打造三對三籃球賽流行風貌。

賽事自15日零時起至7月5日下午5時止，至伊貝特網站報名（https://bao-ming.com/eb/index），賽事報到時還可獲得精美帆布袋，更多活動詳情可搜尋「2026桃園盃全國三對三籃球賽」臉書粉絲專頁。

他說，桃園體育館目前正進行改善工程，館內已開放職籃隊伍重返主場比賽，周邊也將設置2座3對3籃球場，提供優質比賽場地。

「2026第十屆桃園盃全國三對三籃球賽」將於8月舉行，市長張善政邀請全國球友共襄盛舉。（記者謝武雄攝）「2026第十屆桃園盃全國三對三籃球賽」將於8月舉行，市長張善政邀請全國球友共襄盛舉。（記者謝武雄攝）

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