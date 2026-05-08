中職》中信兄弟做出球員異動 曾頌恩回一軍7天又下二軍

中信兄弟曾頌恩。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕中信兄弟今天做出球員異動，重回一軍才7天的外野手曾頌恩又被下放二軍，同日降二軍的還有左大腿出現緊繃的游擊手江坤宇，從二軍叫上捕手陳九登、內野手楊祥禾遞補一軍名額。

曾頌恩雖從一軍開季，出賽12場36打數8安打被三振7次、打擊率0.222，4月16日被降二軍，5月1日因為詹子賢受傷重回一軍，打擊狀態不進反退，出賽4場11打數0安打還被三振3次，打擊率跌破2成降至0.170，自去年7月30日擊出上季唯一的全壘打後，已經282天不曾開轟。

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總教練平野惠一指出，曾頌恩5月1日能回到一軍，不是因為已經解決讓他下二軍的課題，而是因為詹子賢受傷，讓他在一軍是需要他的打擊，不是讓他打第7、8、9棒，而是第3、4、5棒的中心棒次，但他回一軍後沒有拿出該有的結果，既然目前的表現不足以排進先發，代守或代跑也不需要他，與其放在一軍板凳上，不如再下去二軍好好調整。

平野認為，曾頌恩今天在二軍比賽雖於首打席就開轟，這2年卻一直沒有辦法把二軍的好表現帶上一軍，「他的問題不只是技術層面，比較是全方面的，教練從去年休賽季就跟他說過，在一軍打不好的原因是什麼，今年已經過去5個月了，還是在講這些東西，他自己應該要有自覺，在打擊的最低限度應該要做到什麼貢獻。」

平野表示，前天在大巨蛋的比賽中，江坤宇的左大腿前側在前天的比中有點輕微拉傷，目前比較沒有辦法跑壘，今天先在一軍隨隊並持續觀察，高宇杰的右手雖被擦棒球擊中，傷勢還不到必須下二軍的程度，考量一軍只剩陳統恩1名捕手，因此叫上陳九登以便調度。

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