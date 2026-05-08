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日職》林安可致勝長打清壘破僵局 西武退樂天奪2連勝（影音）

2026/05/08 19:40

〔體育中心／綜合報導〕西武獅台灣重砲林安可今天重返先發，擔任第5棒左外野手，6局下敲出帶有2分的致勝長打，幫助西武終場以4：2擊敗樂天金鷲，勇奪2連勝。

林安可。（西日本新聞提供）林安可。（西日本新聞提供）

林安可在日前對戰徐若熙敲出雙安後，近7個打席沒有敲出安打，今天2局下首打席擊出投手丘前滾地球，第4局敲出三壘界外飛球遭接殺。兩隊前5局都未能突破對手封鎖，林安可6局上出現守備失誤，所幸沒有掉分。

西武6局下半率先突破僵局，西川愛也擊出中外野二壘安打，洋砲奈文（Tyler Nevin）在1出局後獲得保送，形成一二壘有人，林安可此時適時建功，與樂天洋投伍雷納（Estamy Urena）纏鬥6球後，鎖定一顆外角偏高的153公里速球，擊成左外野二壘安打，一舉清壘送回2分，林安可被換下場，由長谷川信哉代跑，平澤大河也擊出左外野長打，送回西武第3分。林安可此役3打數1安打，進帳2分打點，目前累積10打點，打擊率升至0.212。

西武強投隅田知一郎前7局有效壓制樂天打線，但8局上出現亂流挨3安失2分，長谷川信哉在8局下擊出左外野陽春砲，本季第3轟出爐，終結者岩城颯空成功關門，西武終場以4：2贏球，勇奪本季第10場救援成功，繳出8局失2分優質先發的隅田知一郎，本季第3勝入袋，伍雷納主投6局失3分，悲情吞下第2敗。

林安可。（西日本新聞提供）林安可。（西日本新聞提供）

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