籃球》桃園盃3對3邁入第十年 預告NBA球星再訪竹圍漁港

2026桃園盃全國三對三籃球賽（官方提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2026桃園盃全國三對三籃球賽今天於桃園市桃園高中光電球場舉辦宣傳記者會，市長張善政提前預告，去年找來兩位美國NBA球星來台參與活動，造成轟動，今年在竹圍漁港的預賽一樣會邀請美國NBA球星與球迷現場同樂，歡迎全國球迷到桃園感受籃球魅力。

「第十屆桃園盃全國三對三籃球比賽，八月初就要開打，這是一個全國性的比賽，每年都有超過2000隊參加，這也是全齡的籃球賽事，從國中生到六字頭、七字頭的年紀都可以來參加。」張善政表示，桃園盃從5月15日起開始報名，而8月1日、2日的竹圍漁港預賽，有機會近距離與NBA球星互動，喜愛籃球的朋友千萬不要錯過。

請繼續往下閱讀...

本屆賽事邁入10週年里程碑，一年一度桃園盃全國三對三今年夏天隆重登場， 本屆賽事8月1日、2日進行預賽、8月15日複賽、8月16日準決賽及8月23日決賽，預賽將結合桃園市海洋音樂祭活動，以運動結合音樂文化，持續打造三對三籃球賽流行風貌。

「我們目前正規劃國際球星來台參與這次盛會，不過相關細節還在安排中，敬請期待體育局後續相關的宣傳。」桃園市體育局長許彥輝表示桃園地區籃球風氣非常興盛，桃園盃的參與人數七千多人、2000多隊，為全國最多的三對三籃球賽之一。上屆賽事更邀請到兩次NBA總冠軍最有價值球員雷納德（Kawhi Leonard）跟湯斯（Karl-Anthony Towns）閃耀竹圍漁港，為去年的桃園盃跟海洋音樂祭推向高潮。

「國際球星到場，是很多小球員想要見到的，會起到示範偶像的作用，帶動小朋友打出好成績來。」桃園高中校長徐宗盛指出，近幾年桃園高中光電籃球場都作為桃園盃賽事地點，「這代表不論天候影響，孩子可以有這樣遮風遮雨的平台交流，再來就是桃高對於籃球運動投入，我們成立籃球隊，在體育局與市府支持下，逐步打出好成績，整體風氣越來越好。」

桃園市籃球風氣盛行，擁有實力堅強籃球職業球隊，PLG桃園璞園領航猿、TPBL桃園台啤永豐雲豹，都在各自聯盟贏得例行賽第一。市府也持續優化運動環境，今年投入3.4億元針對桃園巨蛋進行整體環境改善工程，包含地坪、空調、廁所及戶外景觀之全面優化，目前館內已開放職籃隊伍重返主場比賽，並正進行戶外景觀及行人動線優化工程，周邊也將設置2座3對3籃球場，將提供市民及球迷優質的觀賽環境及運動遊憩空間。期待各位選手從三對三籃球賽事中感受籃球魅力，再一同來桃園觀賞精彩職籃賽事，享受籃球熱潮。

本賽事提倡全齡運動，不分年齡、性別皆可報名，且免收報名費，總獎金高達新臺幣60萬元，邀請全民一起鬥牛。賽事活動豐富，本屆除保留傳統組別外，更創新規劃「我是桃園王」，將結合競技挑戰與趣味互動，鼓勵喜愛籃球朋友一起同歡，場邊亦延續廣受好評的「專業棚拍形象照」活動，讓每位在場上奮戰的選手都能留下如職業球星般帥氣的專業時刻。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法