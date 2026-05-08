桌球》昀儒盃明天宜蘭開打 林昀儒下週四返台舉辦簽名會

昀儒杯全國桌球賽明天將在宜蘭運動公園體育館開打。（主辦單位提供）

〔記者許明禮／台北報導〕由宜蘭縣運動產業發展協會主辦的2026第四屆昀儒明日之星蝴蝶盃全國桌球錦標賽，明天（5月9日）將在宜蘭運動公園體育館一連舉行6天，共有來自全國各地超過1100名國小好手角逐。目前正率領台灣隊在倫敦征戰世界團體桌球錦標賽的台灣一哥林昀儒，雖然無法出席10日的開幕典禮，仍將趕回國參加5月14日（下週四）下午2點至2點半的個人簽名會。

由林昀儒及其團隊發起的昀儒盃自2023年開辦以來，已成為國內小選手每年要朝聖的重大賽事之一，由於參賽名額有限，每年一開放報名就瞬間秒殺。今年賽事除了延續往年慣例，每位選手皆可獲贈大禮包（彩色Logo毛巾、鞋袋、球拍邊貼），各組單打冠軍選手也可獲得Butterfly林昀儒SUPER ZLC球拍1支，並至林昀儒訓練中心觀摩及接受團隊指導。

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另外，這次賽事也是國內第一次在大型全國賽全面導入電子計分系統，期望能成爲示範點，逐步推廣到更多賽事，讓比賽資訊能更即時。

今年賽事有多名11歲少年國手參賽，入選日本希望國家隊HNT-U10、備受矚目的天才小將相原志綸也將跨海來台和台灣好手切磋球技。

林昀儒下週四將返台舉辦簽名會。（取自WTT官網）

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