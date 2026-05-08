路跑》跑者報名拚手速！ 長榮馬拉松10/25開跑送里程、抽機票

長榮馬拉松舉行報名記者會（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕​ 長榮航空馬拉松將於10月25日正式開跑，今天下午5點正式報名，賽事熱門程度讓不少跑者都自嘆「手速不夠快」，只能眼睜睜看名額歸零。

長榮航空馬拉松是台灣少數獲得國際馬拉松暨長跑協會（AIMS）賽道認證賽事之一，本屆賽事規劃全程馬拉松、半程馬拉松、10公里和3公里，共24000個名額，將於今（8）日下午5點開放報名，報名參賽即可獲得長榮航空ITF線上旅展獨家專案活動代碼購票，最高可享500元優惠，參賽者不限組別跑1公里送無限萬哩遊100哩，另外還可抽機票，共計10張國際線來回機票、20張國內線來回機票，以及長汎假期旅遊抵用券5萬元等大獎。

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長榮馬拉松舉行報名記者會（記者吳孟儒攝）

長榮航空今年首度推出「跑旅航站EXPO」，將於10月22日至10月25日在台北松山文創園區三號倉庫登場，除讓跑者在賽前報到領取物資之外，還能一站式選購各項優質跑旅商品，展位內容集結運動裝備、物理治療及營養補給相關廠商，並將邀請旅行社與國外觀光單位等參展。凡報名參加2026長榮馬拉松的跑者，出示回執單即可快速通關「跑旅航站EXPO」，非參賽者只要加入長榮航空「LINE官方帳號」亦可免費入場，入場者除有專屬優惠好禮，現場消費還可兌換摸彩券，有機會抽中長榮航空亞洲不限航點來回機票一張及旅行箱。

為鼓勵青少年挑戰自我，自2023年以來推出的「幼苗計畫－校園深耕巡迴」深受好評，已陸續走訪台東、恆春、金門、基隆、雲林、南投、澎湖、花蓮及馬祖等地，截至目前為止已累計近千名青少年參與。今年計劃6月前往嘉義、11月前往苗栗，希望透過專業訓練、團隊競賽遊戲與深度的陪伴交流，為台灣長跑運動扎根及培育人才，此外，長榮航空持續推動「讓我伴你飛」兒童早療計畫，關注與支持慢飛天使，讓每個孩子都能擁有一樣的學習起點，並於今日記者會中宣布捐贈新台幣120萬元予心路基金會與家扶基金會，為兒童健康與福祉做最大努力。

為鼓勵跑者踴躍報名，長榮航空送出獨家的專屬好「哩」，參賽者每跑1公里就送無限萬哩遊100哩，最高可享4200哩的哩程回饋。

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