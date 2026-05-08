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中職》魔力藍主宰戰局 富邦悍將在「新莊城堡」就是狂！

2026/05/08 21:12

魔力藍。（記者陳逸寬攝）魔力藍。（記者陳逸寬攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕富邦悍將今天靠洋投魔力藍繳7局失1分優質先發，加上5局下王苡丞敲出關鍵長打，打下勝利打點，最終富邦就以2：1險勝味全龍，本季富邦在新莊球場戰績8勝4敗，完勝客場的5勝8敗。

王苡丞。（記者陳逸寬攝）王苡丞。（記者陳逸寬攝）

此役3局上郭天信轟出陽春砲，本季第3轟出爐，幫助龍隊先馳得點，下個半局富邦反攻，童堉誠率先敲出二壘安打，之後靠捕手蔣少宏傳二壘失誤，一口氣跑上三壘，一出局後孔念恩擊出內野滾地球，龍隊游擊手張政禹接球後傳本壘，已來不及抓到搶攻本壘的童堉誠，富邦追成1：1平手。

值得一提的是，26歲的童堉誠是前職棒球星童琮輝之子，童堉誠畢業於北科附工、開南大學，2022、25年先後投入中職季中選秀都落榜，2025年7月他與富邦簽下自主培訓合約，前天才升格正式球員，今天上一軍立即被排進先發打序，擔任7棒右外野手，首打席就掃出生涯首安、跑回首分。

5局下富邦攻勢再起，戴培峰安打，王苡丞敲出二壘安打，打下關鍵的超前分，同時也是勝利打點。

魔力藍用103球投7局飆6K，被敲3安挨1轟失1分拿下本季第2勝和單場MVP，魔力藍退場後，張奕、曾峻岳依序登板各投1局無失分順利守成，龍隊先發洋投鋼龍投6局失2分有1分責失苦吞本季第4敗。

郭天信擊出陽春砲。（記者陳逸寬攝）郭天信擊出陽春砲。（記者陳逸寬攝）

童堉誠。（記者陳逸寬攝）童堉誠。（記者陳逸寬攝）

鋼龍。（記者陳逸寬攝）鋼龍。（記者陳逸寬攝）

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