中職》獅敬遠抓最低迷打者大翻船！ 樂天贏球避免1大慘紀錄

馬傑森。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕樂天桃猿馬傑森揮別24支1、打擊率0.042的大低潮，今替補上陣在8局下擊出致勝安打，率隊以2：1險勝統一獅隊，中斷4連敗，避免追平球團史最長的5連敗。

曾家輝延續開季至今的好手感，前3局僅擊出1支一壘安打，但在在4局上遭遇亂流，蘇智傑連續9場敲安，串聯潘傑楷四壞，朱迦恩在一、二壘有人擊出一壘強勁滾地球，樂天一壘手梁家榮未攔下，形成1分打點的適時安打，曾家輝失掉全場唯一失分。

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曾家輝在5、6局僅被擊出1支一壘安打，完成6局失1分好投，僅被敲4支安打，有1次三振和2次四壞球，生涯首度進帳優質先發。

統一獅洋投獅帝芬前6局宰制樂天，僅被敲3支短程安打，7局下樂天敲安後採取積極戰術，林政華2出局盜二壘成功，陳晨威的投手前滾地球，造成獅帝芬的傳球失誤，林政華狂奔2個壘包攻下追平分。

梁家榮在8局下擊出二壘安打，雖然邱浩鈞連拿2個出局，再敬遠代打林智平，替補的馬傑森把握當英雄的機會，一棒適時安打送回致勝分，即便前7場出賽僅敲1安，今天一棒就奪下MVP。

獅隊當家游擊陳聖平昨在4局下面對林泓育的滾地球傳出彈跳球，一壘手林子豪未能補救起來，形成傳球失誤，中斷連續96個守備機會無失誤紀錄，不過獅隊游擊開季26場無失誤超越1993年的開季14場，創下隊史障礙。

馬傑森。（記者陳志曲攝）

梁家榮。（記者陳志曲攝）

曾家輝。（記者陳志曲攝）

曾家輝。（記者陳志曲攝）

獅帝芬。（記者陳志曲攝）

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