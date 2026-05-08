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中職》生涯首打席就碰上兩出局滿壘 顏采丞遺憾沒能建功

2026/05/08 21:31

顏采丞。（記者廖耀東攝）顏采丞。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕台鋼雄鷹捕手顏采丞5月6日獲得生涯首打席，意外碰上2出局滿壘的大場面，結果打成界外飛球出局，他表示，當下給自己太大的壓力，很抱歉沒能為球隊建功，但很感謝球隊給他這樣的機會，「學長們也鼓勵我，說這樣成長才快。」

顏采丞指出，5月5日接到上一軍的通知，當下既興奮又緊張，沒想到去年選秀會才被台鋼選到，上一軍的夢想這麼快就實現，隔天隨隊到球場後，就被教練告知可能會上場，雖然沒有先發仍從賽前就開始準備，「畢竟是第1次，剛上場多少會有壓力，還好很快就進入狀況。」

台鋼5月6日在嘉義市對統一獅，8局上以吳念庭、魔鷹連續安打開局，2出局後曾昱磬獲保送攻佔滿壘，棒次輪到7局下接替吳明鴻蹲捕打第8的顏采丞，面對投手黃竣彥雖取得1好2壞的優勢，卻打成一壘界外飛球出局，台鋼留下滿壘殘壘，最終以1：4輸球。

顏采丞表示，因為從開賽就在旁邊觀察投手，8局上有做好首次上場打擊的準備，卻沒想到會是那麼大的場面，結果給自己太大的壓力，「教練沒有換代打，表示願意給我機會，相信我有能力，但是我太想表現，結果身體很僵硬，想做的跟做出來的完全不一樣。」

顏采丞認為，當時球隊處於落後，因為自己沒有表現，沒能幫助球隊拿到分數，但教練與學長都沒有責怪他，還鼓勵他「不是每個人的首打席，都有2出局滿壘這種機會」，這次經驗讓他充分感受一軍強度與張力，「就再加油，放輕鬆一點，這次沒打到的，下次要討回來。」

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