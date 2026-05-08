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高球》台玻台豐公開賽第2輪 王偉軒、劉永華並列第6

2026/05/08 21:38

王偉軒。（TPGA提供）王偉軒。（TPGA提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕 2026台玻台豐公開賽在彰化台豐高爾夫球場完成第二回合，泰國選手波爾泰（Tawit Polthai）打出低於標準桿六桿的66桿，以兩回合總桿142桿續保獨居領先。地主台將王偉軒揮出67桿、劉永華69桿，兩人同以137桿，與菲律賓球員傑佛遜．高（Lloyd Jefferson Go）並列第六。

王偉軒今天五鳥零柏忌，開球穩定落點也不錯，第二桿比較敢進攻，加上推桿很準，抓鳥機會多；他表示，第15洞三桿洞開球失手未打上果嶺，第二桿切球又過旗洞30呎，但一推進洞保帕，是今天最佳一洞。賽後王偉軒提及，前兩週分別在南韓與新加坡參賽，兩個球場都是首次接觸，除了不熟悉以外，難度也很高，所以打起來不太順手，本週很開心回到台灣，而且是熟悉的球場，心情相當輕鬆，能夠享受比賽氛圍，所以寫下好成績。

劉永華五鳥二柏忌，他表示，前九洞打得還不錯，四鳥一柏忌，33桿；但是後九洞因為太想拼，揮桿節奏太快，開球上球道成功率較低，抓鳥機會大減，只拿下一鳥，另外也吞下一柏忌，36桿。不過他在第17洞五桿洞， 開球偏進樹林，想要拼到沙坑前，卻兩次都撞到樹，第四桿打進果嶺邊緣長草，距洞近40呎，一推救帕，也是今日最佳一洞。

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