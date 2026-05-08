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中職》「不能被看不起！」 馬傑森執念勝打

2026/05/08 22:05

樂天桃猿馬傑森敲出勝利打點獲選單場MVP，賽後變裝慶祝。（記者陳志曲攝）樂天桃猿馬傑森敲出勝利打點獲選單場MVP，賽後變裝慶祝。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕樂天桃猿馬傑森今天揮別24支1、打擊率0.042的大低潮，替補上陣在8局下擊出致勝安打，率隊以2：1險勝統一獅隊，中斷4連敗。

本季得分墊底的樂天，前6局遭獅隊洋投獅帝芬壓制，僅敲3支短程安打，7局下敲安後採積極戰術，林政華2出局盜二壘成功，陳晨威的投手前滾地球造成獅帝芬傳球失誤，林政華狂奔2個壘包攻下追平分。

梁家榮在8局下追加攻勢，擊出二壘安打，雖然邱浩鈞連拿2個出局，再敬遠代打林智平，要抓8局上替補守備的馬傑森，他敲致勝安揮別大低潮，而站上打擊區之前，總教練曾豪駒有給叮嚀。

曾總表示，近期大家在得點圈壓力大，有時會比較急躁，追打不是自己想打的球，當下是叫他冷靜，不用想太多，「很高興選手在連敗期間頂住壓力，這是選手們的功勞。」

馬傑森直言，其實當下就有想過，對方應該不想跟林智平正面對決，「多少有被激起鬥志，學長被保送，不能被對方看不起，更渴望把隊友打回來。」

賽後馬傑森在《小魔女DoReMi》主題日披上粉色魔女服登上MVP舞台，他害羞說道：「漂亮嗎？還不錯！很符合主題嘛。」

樂天桃猿馬傑森敲出勝利打點獲選單場MVP，賽後變裝慶祝。（記者陳志曲攝）樂天桃猿馬傑森敲出勝利打點獲選單場MVP，賽後變裝慶祝。（記者陳志曲攝）

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