中職》「這個選手已經很多次了」 葉總對爭議判決大表不滿

孔念恩突襲短打上壘。（記者陳逸寬攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕今天富邦悍將以2：1險勝味全龍，比賽中發生一段插曲，8局下富邦打者孔念恩短打點成內野滾地球，龍隊三壘手劉基鴻接球後快傳一壘，球打在孔念恩頭盔上，一壘審判孔念恩安全上壘形成內野安打，龍隊提出電視重播輔助判決挑戰，最終仍維持原判。

此時，龍隊總教練葉君璋面露不悅地走出休息室與裁判討論，最終仍無濟於事，今天賽後葉總說，「這個選手（孔念恩）已經很多次了，而且他是左打，正常來說不應該跑在線內。」

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葉總說，「孔念恩當下不是跑在線外，這個選手我注意很久了，他會故意跑到草皮內或影響守備，裁判說他只要手不舉起來就沒關係，不管怎樣我都可以接受，但這樣的規則還存不存在？」

葉總透露，當下裁判告訴他「球傳歪了。」這讓葉總無法接受，「為何傳歪會打到頭？就是因為是傳很準，不會偏差太多，所以才會打到跑壘者的頭，代表有準才會打到頭，不希望是故意要判這樣，所以才利用這樣的原因做出判決。」

葉總強調：「這個問題不會只存在我們身上，其他球隊也會遇到，我可以拿影片來看，台鋼也有遇到，他這樣跑真的沒有問題嗎？若是右打者跑在線內或許還可以接受，但左打者又跑在線內，這就讓我覺得比較奇怪了。」

事實上，今年中職開季前，聯盟針對【擊球跑壘員跑向一壘後段3呎區妨礙野手接傳球認定】，有修改規則補述3.06（A）項規定，完整規定如下：

（A） 在野手將球傳向一壘時，擊球跑壘員左腳或右腳踩在3呎區內或界外線上，皆為合法跑壘行為，即使被野手所傳之球觸及身體時，亦不會被判出局。（原僅限左腳）

（B） 擊球跑壘員一開始跑於不合法的界外線內側或3呎線外側，即使在最後一步跑於合法的3呎區，在踏觸一壘壘包前，被該傳球碰觸到身體時，則判定為妨礙守備。

（C） 擊球跑壘員跑於界外線內側或3呎線外側，致使野手所傳之球無法順利接球時（例如：傳球接近跑壘員身體），造成接球之野手閃躲或失誤，則判定為妨礙守備；但若所傳出之球偏離路線過遠，致使野手需離開壘包接球時，則不判定妨礙守備。

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