中職》台鋼雄鷹6：0勝中信兄弟 紀慶然打下前3分

台鋼奪勝，外野手紀慶然等三人一起「擺拍」迎接勝利！（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕雖然魔鷹因為落枕沒有先發，台鋼雄鷹的進攻火力卻沒有受到太大影響，在紀慶然前2局就貢獻3分打點的帶動下，打完4局就取得6分大幅領先，最終以6：0拿下對戰3連勝，本季與中信交手6場進帳5勝，紀慶然本季第2次獲選單場MVP。

台鋼1局上就靠紀慶然高飛犧牲打先馳得點，3局上他又擊出2分打點二壘安打，總教練洪一中表示，魔鷹因為脖子沒辦法轉，連賽前練習都沒辦法，讓王柏融打DH是因為紀慶然、王博玄的近況都還不錯，這場各有3分打點、3支安打的好表現。

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紀慶然指出，1局上看陳文杰抓第1球就敲長打，心想勝騎士今年不曾與他對戰，應會積極進攻好球帶，只要選掉引誘球就比較有利，3局上其實他不應該打安打，因為執行戰術沒有做好，教練才放手讓他打，還是有地方要檢討與修正，「我開季打點只有3分，這場一次就打3分，能夠幫助球隊就很開心。」

艾速特雖然每局都投得險象環生，仍用109球撐完5局沒失分，生涯對前東家的首勝終於開張，對中職現有6隊都有勝投。洪一中認為，艾速特很能搶到2好球，之後好像很想投邊邊邊角角三振打者，對每個打者常常投到滿球數，所以用球數會比較多。

台鋼雄鷹紀慶然。（記者廖耀東攝）

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