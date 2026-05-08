BCL》週日就要打季後賽！國王二軍出征蒙古慘輸33分無緣最終6強

國王王柏智。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕日前才剛從TPBL季後挑戰賽勝出的新北國王，由於季後賽即將到來，多名主力並未隨隊征戰蒙古，殘陣出擊的國王今天在BCL資格賽小組賽最終戰以75：108慘敗給成吉斯汗野馬，以2勝4敗的戰績排名小組墊底，無緣晉級6強。

國王靠著挑戰賽2連勝特攻，以第4種子搭上季後賽末班車，由於週日就要在首戰迎戰頭號種子桃園雲豹，林書緯、李愷諺等多名主力未隨隊至蒙古，而是由王柏智、蘇培凱等替補出擊，代理主帥洪志善也沒隨隊，改由湯瑪士（Thomas Wisman）在場邊督軍。

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湯瑪士說：「我們正處於季後賽期間。剛打完兩場『贏球才能晉級』的關鍵比賽。我們本可以派出完整的陣容過來，但我們在週日還有一場季後賽首輪的比賽，而六強在馬來西亞的賽程正好卡在季後賽中間，因此，我們必須利用這個機會讓年輕球員增加經驗，我也希望讓教練魏維有執教經驗，原本這場比賽我不應該擔任總教練，而是顧問教練，基於這些情況，我們無法分身乏術在兩地同時出賽。」

43歲的Q.戴維斯表示：「就像教練提到的，這對許多年輕球員來說是個很好的機會，讓他們獲得上場時間並適應高強度的競爭。雖然這場比賽落後很多，但我認為這仍是寶貴的經驗。我很感謝 BCL 提供這個機會，讓我們不只是在國內競爭，還能參與國際賽事。作為一名老將，我很高興能有機會和這些年紀只有我一半的球員一起在場上奔跑。」

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