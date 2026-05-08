自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

BCL》週日就要打季後賽！國王二軍出征蒙古慘輸33分無緣最終6強

2026/05/08 23:05

國王王柏智。（資料照，記者林正堃攝）國王王柏智。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕日前才剛從TPBL季後挑戰賽勝出的新北國王，由於季後賽即將到來，多名主力並未隨隊征戰蒙古，殘陣出擊的國王今天在BCL資格賽小組賽最終戰以75：108慘敗給成吉斯汗野馬，以2勝4敗的戰績排名小組墊底，無緣晉級6強。

國王靠著挑戰賽2連勝特攻，以第4種子搭上季後賽末班車，由於週日就要在首戰迎戰頭號種子桃園雲豹，林書緯、李愷諺等多名主力未隨隊至蒙古，而是由王柏智、蘇培凱等替補出擊，代理主帥洪志善也沒隨隊，改由湯瑪士（Thomas Wisman）在場邊督軍。

湯瑪士說：「我們正處於季後賽期間。剛打完兩場『贏球才能晉級』的關鍵比賽。我們本可以派出完整的陣容過來，但我們在週日還有一場季後賽首輪的比賽，而六強在馬來西亞的賽程正好卡在季後賽中間，因此，我們必須利用這個機會讓年輕球員增加經驗，我也希望讓教練魏維有執教經驗，原本這場比賽我不應該擔任總教練，而是顧問教練，基於這些情況，我們無法分身乏術在兩地同時出賽。」

43歲的Q.戴維斯表示：「就像教練提到的，這對許多年輕球員來說是個很好的機會，讓他們獲得上場時間並適應高強度的競爭。雖然這場比賽落後很多，但我認為這仍是寶貴的經驗。我很感謝 BCL 提供這個機會，讓我們不只是在國內競爭，還能參與國際賽事。作為一名老將，我很高興能有機會和這些年紀只有我一半的球員一起在場上奔跑。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中