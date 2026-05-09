自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

兄弟王牌洋投先發、富邦明星左投本季初登板 今日賽事預告與轉播

2026/05/09 07:00

德保拉。（資料照，記者陳志曲攝）德保拉。（資料照，記者陳志曲攝）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

MLB有2場轉播，分別是太空人交手紅人、道奇對決勇士，大谷翔平會有什麼表現呢？精彩戰況令人期待。

NBA季後賽有2場轉播，七六人帶著系列賽0：2落後回到主場，要力阻尼克聽牌；灰狼與馬刺打成1：1平手，今天誰能贏下G3？

中職有3場賽事，兄弟王牌洋投德保拉先發，強碰台鋼後勁；富邦坐鎮新莊城堡迎戰味全，陳仕朋本季初登板大戰梅賽鍶；樂天與統一之戰，由麥斯威尼交手布雷克。

MLB

06:00 太空人 VS 紅人 愛爾達體育2台

10:00 勇士 VS 道奇 緯來育樂、愛爾達體育2台、東森洋片、華視

NBA季後賽

07:00 尼克 VS 七六人 緯來體育、愛爾達體育1台

09:30 灰狼VS馬刺 緯來體育、愛爾達體育1台

中職

17：05 味全龍 VS 富邦悍將 緯來育樂、愛爾達體育2台

17：05 統一獅 VS 樂天桃猿 DAZN2

17：05 台鋼雄鷹 VS 中信兄弟 緯來體育

TPBL

17：00 攻城獅VS夢想家 MOMOTV、YouTube

日職

13:00 樂天@西武 DAZN1

桌團世錦賽

17:00 女團四強

19:30 男團四強

轉播：愛爾達體育3台

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中