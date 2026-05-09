兄弟王牌洋投先發、富邦明星左投本季初登板 今日賽事預告與轉播

德保拉。（資料照，記者陳志曲攝）
大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！
MLB有2場轉播，分別是太空人交手紅人、道奇對決勇士，大谷翔平會有什麼表現呢？精彩戰況令人期待。
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NBA季後賽有2場轉播，七六人帶著系列賽0：2落後回到主場，要力阻尼克聽牌；灰狼與馬刺打成1：1平手，今天誰能贏下G3？
中職有3場賽事，兄弟王牌洋投德保拉先發，強碰台鋼後勁；富邦坐鎮新莊城堡迎戰味全，陳仕朋本季初登板大戰梅賽鍶；樂天與統一之戰，由麥斯威尼交手布雷克。
MLB
06:00 太空人 VS 紅人 愛爾達體育2台
10:00 勇士 VS 道奇 緯來育樂、愛爾達體育2台、東森洋片、華視
NBA季後賽
07:00 尼克 VS 七六人 緯來體育、愛爾達體育1台
09:30 灰狼VS馬刺 緯來體育、愛爾達體育1台
中職
17：05 味全龍 VS 富邦悍將 緯來育樂、愛爾達體育2台
17：05 統一獅 VS 樂天桃猿 DAZN2
17：05 台鋼雄鷹 VS 中信兄弟 緯來體育
TPBL
17：00 攻城獅VS夢想家 MOMOTV、YouTube
日職
13:00 樂天@西武 DAZN1
桌團世錦賽
17:00 女團四強
19:30 男團四強
轉播：愛爾達體育3台