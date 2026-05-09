網球》喬科維奇兵敗羅馬坦言準備欠佳：至少我奮戰到最後！

喬科維奇。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）在羅馬網賽被爆出大冷門，歷經3盤苦戰仍不敵克羅埃西亞20歲黑馬普里茲米奇（Dino Prizmic），塞爾維亞老將職業生涯首度在此一戰出局，賽後坦言準備欠佳，但至少奮戰到底。

身為「三巨頭」現役最後一人，5月22日就滿39歲的喬科維奇，休兵近兩個月才在義大利首都古城回歸賽場，卻因身體又出狀況先盛後衰，第3種子次輪初登場，就在這項ATP千分等級紅土大師賽草草落敗，但他不想把這當成藉口，「希望大家理解，我不會談論這件事。我想祝賀Dino，他今天實至名歸贏得比賽。」

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6度羅馬奪冠的喬科維奇坦承，此次準備欠佳，臨場狀態不如預期，「我來這裡是為了參與更多比賽，可惜只打了一場，不過沒關係，至少我很高興自己奮戰到最後一刻。」他也了解，上年紀後身體總會有各種問題，只能想辦法適應，盡力做到最好，接下來可能休息調整，直接角逐本月下旬法國公開賽。

喬科維奇2024年澳洲公開賽4盤力退普里茲米奇，如今再相逢擋不住後浪逆襲，擁有大滿貫24冠的傳奇老將英雄相惜，賽後不吝盛讚年輕對手，「我認為他很有天賦和潛力，今天確實打出高水準的網球。我在網前告訴他，他的正手進步很大，應該繼續保持下去。」

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