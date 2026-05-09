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中職》「秀秀子模仿大賽」熱潮席捲啦啦隊 富邦悍將洋投魔力藍也淪陷！

2026/05/09 07:06

富邦悍將投手魔力藍昨晚奪下MVP，賽後合影時大方參與「秀秀子模仿大賽」，以極高配合度重現「展翅金雞獨立式」招牌動作，成為首位加入此風潮的職棒選手。（記者陳逸寬攝）富邦悍將投手魔力藍昨晚奪下MVP，賽後合影時大方參與「秀秀子模仿大賽」，以極高配合度重現「展翅金雞獨立式」招牌動作，成為首位加入此風潮的職棒選手。（記者陳逸寬攝）

〔記者陳逸寬／新北報導〕近期台灣職棒圈掀起一場席捲各隊的「秀秀子模仿大賽」熱潮。這場原本始於Fubon Angels團員間的逗趣互動，在球迷捕捉並上傳社群媒體後迅速擴散，引發各隊啦啦隊爭相效仿。昨（8日）晚，富邦悍將先發投手魔力藍繳出7局好投壓制對手，榮獲單場MVP。沒想到在賽後頒獎合影時，魔力藍被驚喜點名演出；他不僅展現超高親和力大方配合，更神還原經典動作，意外成為首位挑戰「秀秀子模仿大賽」的職棒選手。

曾任Fubon Angels大隊長的秀秀子（本名王永秀），身為正統舞蹈科班出身，入行以來便以極具張力的肢體延伸與招牌的「電力笑容」聞名。其中獨具特色的「展翅金雞獨立式」POSE，不僅是她個人的經典招牌，更是引發各隊成員競相挑戰、掀起這場模仿大賽的靈魂原型。

雖然女藝人拍照時「單腿微曲」以求顯瘦、拉長腿部比例已是業界基本功，但要像秀秀子這般將肢體延展至極限，同時維持燦爛笑容，並在閃光燈下精準定格數秒不動，極其考驗核心穩定與平衡。這張看似簡單的美照背後，實則蘊含深厚的舞台功底與專業的表情控制，也讓這場「模仿大賽」在趣味之餘，更讓人看見啦啦隊表演者追求極致美感時，既專業又辛苦一面。

近期台灣職棒圈掀起「秀秀子模仿大賽」熱潮，這場由Fubon Angels團員發起的逗趣互動，經球迷上傳社群媒體後迅速擴散，引發各隊啦啦隊爭相效仿。（記者陳逸寬攝）近期台灣職棒圈掀起「秀秀子模仿大賽」熱潮，這場由Fubon Angels團員發起的逗趣互動，經球迷上傳社群媒體後迅速擴散，引發各隊啦啦隊爭相效仿。（記者陳逸寬攝）

名模林志玲擁有174公分的高挑身材，過往出席活動時也曾以單腿微曲的「金雞獨立」姿勢亮相。這類動作能有效打破站姿的僵硬感，不僅具備顯瘦、顯腿長的視覺效果，更是專業模特兒延伸腿部比例與修飾身形線條的必備技巧。（記者陳逸寬攝）名模林志玲擁有174公分的高挑身材，過往出席活動時也曾以單腿微曲的「金雞獨立」姿勢亮相。這類動作能有效打破站姿的僵硬感，不僅具備顯瘦、顯腿長的視覺效果，更是專業模特兒延伸腿部比例與修飾身形線條的必備技巧。（記者陳逸寬攝）

同為啦啦隊女神的林襄，拍照時也曾展現與秀秀子相似的肢體延伸動作；這類能顯腿長的專業POSE，已成為啦啦隊員們在鏡頭前的必備技巧。（記者陳逸寬攝）同為啦啦隊女神的林襄，拍照時也曾展現與秀秀子相似的肢體延伸動作；這類能顯腿長的專業POSE，已成為啦啦隊員們在鏡頭前的必備技巧。（記者陳逸寬攝）

秀秀子獨具特色的「展翅金雞獨立式」POSE，不僅是她個人的經典招牌，更是引發啦啦隊圈「模仿大賽」熱潮，成為各隊成員競相挑戰的靈魂原型。（記者陳逸寬攝）秀秀子獨具特色的「展翅金雞獨立式」POSE，不僅是她個人的經典招牌，更是引發啦啦隊圈「模仿大賽」熱潮，成為各隊成員競相挑戰的靈魂原型。（記者陳逸寬攝）

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