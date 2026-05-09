自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》老虎掛保證李灝宇「不是上來喝咖啡而已」！促成最美跨海驚喜

2026/05/09 08:29

李灝宇全家福。（取自老虎官網）李灝宇全家福。（取自老虎官網）

〔體育中心／綜合報導〕效力老虎的台灣怪力男李灝宇，今年4月17日正式升上大聯盟，成為台灣第19位登上最高殿堂的球員。5月2日在主場迎戰遊騎兵，李灝宇的父母與未婚妻更現身老虎主場，為李灝宇加油打氣，成為最難忘的回憶。老虎官網記者貝克（Jason Beck）今也撰文分享這段跨海驚喜背後的暖心故事。

當天李灝宇原先只是要下樓和經紀人與翻譯吃早午餐，剛升上大聯盟、正準備適應底特律生活節奏的他，沒想到一轉過身，就看見自己的父母與未婚妻，從地球的另一端遠道而來，「當他轉過身看到家人的那一刻，真的開心到不行。」李灝宇的經紀人說道。

報導指出，自李灝宇2021年旅美以來，全家人就一直期待這一天，但從夢想到真正成行，中間其實困難重重。包含今年3月，原本李灝宇全家就打算飛往日本，看他代表台灣隊參加經典賽，沒想到李灝宇在開打前因傷辭退；今年4月17日，李灝宇因老虎傷兵潮升上大聯盟，但由於當時是在紅襪主場，要從台灣趕到波士頓根本來不及，之後回老虎主場打完3場又要展開客場之旅，飛到底特律再折返同樣不划算。

也因此，老虎迎戰遊騎兵起這波主場系列戰，成為李灝宇家人來探訪的最佳時機，但屆時李灝宇是否仍會留在大聯盟仍是未知數。不過報導透露，老虎球團向他的家人掛保證，李灝宇絕不只是上來大聯盟喝杯咖啡而已，讓他們能安心安排行程，同時球團也提供實際協助，包含簽證與接待全部處理妥當。

這是李灝宇的家人第一次踏上美國，整趟旅程花了約22小時。見到家人後，李灝宇直言就好像回到家一樣。他還笑著透露，經紀人一直想瞞他，「但如果有人不接我電話，我就知道怪怪的。我下樓的時候只看到經紀人，原本還有點失望，但看到我媽後，我心想：『果然被我猜中了！』」

在家人面前就只是個開心、純真的大男孩，23歲的李灝宇卻總是帶著強烈拚勁，與那近乎瘋狂的執著在訓練，甚至老虎隊有時還要限制他賽前打擊練習的量，以免他把自己操過頭，而這種敬業態度，全都來自他的父母親。李灝宇的父親是公車司機，母親則是上班族，兩人長年辛苦工作、省吃儉用，只為了讓兒子能追逐棒球夢。

李灝宇說：「他們為了讓我走上棒球這條路，犧牲非常多。沒有他們，就沒有今天的我。」最後家人一共看了5場比賽後才返回台灣，雖然沒有太多時間探索底特律，但光是能和李灝宇一起吃早餐、到球場看球，已經很滿足。被問及這是否算是提前送上一份母親節禮物，李灝宇笑：「可以這麼說，我媽真的超開心！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中