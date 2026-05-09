MLB》老虎掛保證李灝宇「不是上來喝咖啡而已」！促成最美跨海驚喜

李灝宇全家福。（取自老虎官網）

〔體育中心／綜合報導〕效力老虎的台灣怪力男李灝宇，今年4月17日正式升上大聯盟，成為台灣第19位登上最高殿堂的球員。5月2日在主場迎戰遊騎兵，李灝宇的父母與未婚妻更現身老虎主場，為李灝宇加油打氣，成為最難忘的回憶。老虎官網記者貝克（Jason Beck）今也撰文分享這段跨海驚喜背後的暖心故事。

當天李灝宇原先只是要下樓和經紀人與翻譯吃早午餐，剛升上大聯盟、正準備適應底特律生活節奏的他，沒想到一轉過身，就看見自己的父母與未婚妻，從地球的另一端遠道而來，「當他轉過身看到家人的那一刻，真的開心到不行。」李灝宇的經紀人說道。

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報導指出，自李灝宇2021年旅美以來，全家人就一直期待這一天，但從夢想到真正成行，中間其實困難重重。包含今年3月，原本李灝宇全家就打算飛往日本，看他代表台灣隊參加經典賽，沒想到李灝宇在開打前因傷辭退；今年4月17日，李灝宇因老虎傷兵潮升上大聯盟，但由於當時是在紅襪主場，要從台灣趕到波士頓根本來不及，之後回老虎主場打完3場又要展開客場之旅，飛到底特律再折返同樣不划算。

也因此，老虎迎戰遊騎兵起這波主場系列戰，成為李灝宇家人來探訪的最佳時機，但屆時李灝宇是否仍會留在大聯盟仍是未知數。不過報導透露，老虎球團向他的家人掛保證，李灝宇絕不只是上來大聯盟喝杯咖啡而已，讓他們能安心安排行程，同時球團也提供實際協助，包含簽證與接待全部處理妥當。

這是李灝宇的家人第一次踏上美國，整趟旅程花了約22小時。見到家人後，李灝宇直言就好像回到家一樣。他還笑著透露，經紀人一直想瞞他，「但如果有人不接我電話，我就知道怪怪的。我下樓的時候只看到經紀人，原本還有點失望，但看到我媽後，我心想：『果然被我猜中了！』」

在家人面前就只是個開心、純真的大男孩，23歲的李灝宇卻總是帶著強烈拚勁，與那近乎瘋狂的執著在訓練，甚至老虎隊有時還要限制他賽前打擊練習的量，以免他把自己操過頭，而這種敬業態度，全都來自他的父母親。李灝宇的父親是公車司機，母親則是上班族，兩人長年辛苦工作、省吃儉用，只為了讓兒子能追逐棒球夢。

李灝宇說：「他們為了讓我走上棒球這條路，犧牲非常多。沒有他們，就沒有今天的我。」最後家人一共看了5場比賽後才返回台灣，雖然沒有太多時間探索底特律，但光是能和李灝宇一起吃早餐、到球場看球，已經很滿足。被問及這是否算是提前送上一份母親節禮物，李灝宇笑：「可以這麼說，我媽真的超開心！」

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