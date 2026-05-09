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MLB》道奇57億塞揚提前復出迎戰大聯盟最強球隊！官網分析關鍵原因

2026/05/09 07:38

史奈爾。（資料照，美聯社）史奈爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟官網道奇記者Sonja Chen透露，道奇兩屆塞揚左投史奈爾（Blake Snell）將不進行最後一場復健賽，而是預計直接在明天對並列大聯盟龍頭的勇士復出，迎來本季初登板。

2025年球季前與道奇簽下5年1.82億美元（約新台幣57億）的史奈爾，因左肩疲勞在開季時被放進傷兵名單。目前他已經進行3場復健賽，包含上一戰在3A投4局用55球，被敲2安失2分，送出4次三振，也是他3場復健賽中局數拉最長的一次。因此明天對勇士之戰，史奈爾預計會受到用球數限制。

道奇今天與勇士展開系列賽，派出斯漢（Emmet Sheehan）擔任先發。而原先明天先發投手是佐佐木朗希，大聯盟官網分析，道奇之所以讓史奈爾跳過最後一場復健賽提前復出，與目前先發輪值的不確定性有關。葛拉斯諾（Tyler Glasnow）日前因下背部疼痛提前退場，斯漢近期也持續出現球速下滑的問題。

史奈爾上季因肩膀傷勢，例行賽只先發11場，不過到了季後賽，史奈爾為道奇出賽6場（5場先發），投34局飆出41次三振，防禦率3.18。巧合的是，史奈爾明天本季初登板，正好也是道奇主場的史奈爾搖頭娃娃主題日。

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