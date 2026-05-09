MLB》道奇43億明星強投進入傷兵名單！衛冕軍拉上208公分巨投支援

葛拉斯諾。（資料照，法新社）

上稿時間 07：57 更新時間 08：37

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇明星強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）7日先發對上太空人，因背部痙攣只投1局就退場，今天道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）透露他的最新狀況，不過根據道奇最新公布消息，葛拉斯諾確定進入傷兵名單。

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自2023年12被交易至道奇、簽下5年1.365億美元（約42.7億新台幣）約的葛拉斯諾，天7日當天只投1局傷退，挨1轟失1分，送出2次三振，達成生涯「1000K」里程碑。本季葛拉斯諾先發7場，投39.2局送出49K，防禦率2.72，拿下3勝0敗。

今天道奇對戰勇士賽前，葛拉斯諾的MRI檢查結果出爐，他的背部並未出現明顯損傷或傷勢，當時球團指出暫時不會進入傷兵名單。然而稍晚道奇球團公布，葛拉斯諾確定進入傷兵名單，並從3A拉上右投傑維斯（Paul Gervase）支援。

身高達208公分的傑維斯，去年球季透過三方交易從光芒轉戰道奇，上季他只為道奇出賽過1場，投2局被敲2安失1分飆2K，防禦率4.50；本季傑維斯尚未登上大聯盟，在3A出賽9場投12.1局，被敲10安失5分責失，投出17K與9BB，防禦率3.65。

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