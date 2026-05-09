葉君璋專訪》洪總金句「當總教練不是辛苦、是痛苦」 葉總非常有感

葉君璋。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕味全龍總教練葉君璋執教生涯累計999場，今天作客新莊對戰富邦悍將，只要比賽順利進行即可達成執教生涯第1000場里程碑，成為繼洪一中（2137場）、徐生明（1240場）後，中職史上第3位達成執教千場的總教練，曾在小聯盟擔任多年教練的葉總說，從沒想過有朝一日能帶兵滿千場，如果不是當年義大邀約，現在他可能還在美國。

葉君璋退役後先到美職印地安人（現守護者）小聯盟球隊當3年半教練，2014年受邀擔任Lamigo桃猿春訓、秋訓客座教練，2015年接任義大犀牛副領隊，季中升任總教練，執教生涯歷經義大犀牛、富邦悍將、味全龍時期，2016、23年分別率義大、味全奪冠。

請繼續往下閱讀...

「完全沒想過，尤其是去美國之後，更是幾乎沒想過。」昨天賽前葉總接受本報專訪，暢談執教近千場的心路歷程，他說，去美國當小聯盟教練，非常喜歡當地環境和生活，各方面都覺得很適合自己，當然希望一直留在美國。

葉總在小聯盟月薪從1500元（約4萬6500台幣）起跳，後來調至2000美元（約6萬2000台幣），球季期間才支薪，除了享受「旅美生活」，他透露，其實非常喜歡2014年擔任Lamigo客座教練的模式，「在美國球季期間當小聯盟教練，非球季再到Lamigo客座，希望能有多一點收入，當然，最重要的是能把在美國所學跟台灣的教練、選手分享，這模式希望能一直延續下去，只是有時候計畫趕不上變化。」

就像葉總所說的，計畫趕不上變化，經紀公司告訴葉總，義大球團多次提出延攬要求，「我就想說好吧，見一次面就好了，本來想當面拒絕，結果沒拒絕成反而去了義大，如果我沒去義大，搞不好我現在還在美國。」

做出離開美國返台發展的決定，葉總坦言內心非常掙扎，但當時有老婆、小孩，旅美生活有點辛苦，當下自己希望可以撐下去，沒辦法就回來，最終選擇返台。

2016年葉總帶領不被看好的義大軍團，在球隊轉賣前夕逆勢奪冠，2023年味全進軍中職一軍賽僅第3年，葉總再度率隊寫下一頁驚奇，表面看似風光，實則有許多不足為外人道的辛酸。

幾年前，葉總身體狀況一度亮紅燈，甚至有可能影響執教生涯，他硬是挺了過來，回首來時路，葉總感慨，「洪總有句話講得真好，『當總教練不是辛苦、是痛苦』，真的非常煎熬，其實在美國當教練不會有這個問題，我老實講，我很想留在美國，因為那邊看待棒球和對棒球的想法截然不同。」

另外，今天只要味全打敗富邦悍將，葉總即可達成執教生涯第300勝里程碑，成為繼徐生明後隊史第2位300勝總教練，也是繼徐生明、洪一中、林岳平後，中職史上第4位執掌單一球隊拿到300勝的總教練。

執教多年如寒天飲冷水，點滴在心頭，葉總說，「每個階段成就感都不一樣，真正的成就感來自於公司對我的肯定，以及從球員身上得到的反饋，你看球員成長、進步，從不成熟到成熟，從打不贏到可以打贏，從沒自信變有信心，從害怕到享受比賽，這就是最大成就感。」

葉總透露，當年味全龍重組球隊，老闆問他要逐步養成選手，還是從外面大肆招兵買馬，「我說要自己養成，這是我的專長，在美國就是學這個東西，一切都按部就班、按照計畫，就連預計5年送徐若熙出國都在計畫之內，這是我覺得最特別的地方，（2023年）拿下總冠軍是意外，但能打進總冠軍戰是目標，都有按照計畫走。」

葉總強調，他喜歡看球員進步、成長，自認最值得驕傲的事，是他在小聯盟當3年半教練，帶過的捕手當中，就有4人上過大聯盟，非常不容易。

執教味全龍第300勝近在咫尺，葉總說，他從球員時期就不太去看紀錄、數字，甚至完全沒收藏過任何紀念球，現在比較在乎把球隊帶往什麼樣的方向或哪些東西有沒有做好，至於幾勝只是結果，對他而言並沒有特別大的意義，「前幾年奪冠，選手說要把總教練拋起來，我說絕對不要，大家一起努力，過程好就好。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法