MLB》老虎重新簽回15轟資深內野！李灝宇續留大聯盟、前大物遭下放

李灝宇。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟官網老虎記者貝克（Jason Beck）報導，老虎今天重新以大聯盟合約簽回30歲資深內野手肖特（Zack Short），作為相對應的舉動，另一名內野手榮格（Jace Jung）被下放3A。

老虎本季內野傷兵不斷，史威尼（Trey Sweeney）因肩傷幾乎整季報銷，明星工具人麥金斯崔（Zach McKinstry）日前進傷兵名單後近日回歸，但老虎又傷了巴耶茲（Javier Báez）與托瑞斯（Gleyber Torres），也讓榮格、李灝宇等年輕內野獲得上場機會。

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老虎近期也持續補強內野，用現金向國民交易來生涯15轟的肖特，並用小聯盟合約簽下前明星游擊手德容（Paul DeJong）。日前老虎迎回傷癒的麥金斯崔，將肖特DFA（指定讓渡），如今肖特通過讓渡程序成為自由身，老虎再以大聯盟合約簽回他。

在簽回肖特後，老虎也選擇將當初取代托瑞斯登上大聯盟的榮格下放回3A，至於因麥金斯崔受傷上大聯盟的李灝宇則續留。25歲的榮格曾是老虎前大物，本季在大聯盟出賽3場，打擊三圍.167/.375/.167、攻擊指數0.542。

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