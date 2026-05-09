MLB》李灝宇2打數0安打後遭代打！近7戰打擊率不到1成陷入大低潮

李灝宇。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕效力老虎的台灣怪力男李灝宇，今天客場面對皇家之戰擔任先發第8棒二壘手，2打數0安打後被換代打，單月打擊率持續下探，陷入低潮。

老虎今天賽前以大聯盟合約簽回日前被DFA（指定讓渡）的資深內野手肖特（Zack Short），並將25歲內野前大物榮格（Jace Jung）下放3A。今天肖特在李灝宇身後擔任先發第9棒游擊手，傷癒歸隊的明星工具人麥金斯崔（Zach McKinstry）在板凳待命。

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今天李灝宇2局上迎來首打席，面對皇家明星左投布比克（Kris Bubic），面對連續2顆四縫線速球，最後揮空一顆92.9英哩內角高遭到三振。5局上第2打席，李灝宇鎖定第一顆高角度91.2英哩速球出棒，擊成擊球初速95.2英哩右外野飛球，可惜仰角48度過高，最終飛行297英呎遭接殺。

6局上老虎進帳2分，以3：1超前，該局2出局二壘有人輪到李灝宇的棒次，老虎此時更換麥金斯崔上場代打，他擊出滾地球出局。而李灝宇今天2打數0安打，吞下1K，賽後打擊率下滑至0.163、攻擊指數0.496。李灝宇近7戰22打數僅敲2安且吞8K，打擊率0.091。

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