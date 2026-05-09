自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》李灝宇2打數0安打後遭代打！近7戰打擊率不到1成陷入大低潮

2026/05/09 09:42

李灝宇。（資料照，美聯社）李灝宇。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕效力老虎的台灣怪力男李灝宇，今天客場面對皇家之戰擔任先發第8棒二壘手，2打數0安打後被換代打，單月打擊率持續下探，陷入低潮。

老虎今天賽前以大聯盟合約簽回日前被DFA（指定讓渡）的資深內野手肖特（Zack Short），並將25歲內野前大物榮格（Jace Jung）下放3A。今天肖特在李灝宇身後擔任先發第9棒游擊手，傷癒歸隊的明星工具人麥金斯崔（Zach McKinstry）在板凳待命。

今天李灝宇2局上迎來首打席，面對皇家明星左投布比克（Kris Bubic），面對連續2顆四縫線速球，最後揮空一顆92.9英哩內角高遭到三振。5局上第2打席，李灝宇鎖定第一顆高角度91.2英哩速球出棒，擊成擊球初速95.2英哩右外野飛球，可惜仰角48度過高，最終飛行297英呎遭接殺。

6局上老虎進帳2分，以3：1超前，該局2出局二壘有人輪到李灝宇的棒次，老虎此時更換麥金斯崔上場代打，他擊出滾地球出局。而李灝宇今天2打數0安打，吞下1K，賽後打擊率下滑至0.163、攻擊指數0.496。李灝宇近7戰22打數僅敲2安且吞8K，打擊率0.091。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中