NBA季後賽》布朗森轟33分堆高最狂障礙！尼克力退七六人3：0聽牌

布朗森。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕東部次輪季後賽，尼克在客場對決七六人，靠著一哥布朗森（Jalen Brunson）狂轟33分，最終以108：94獲勝，系列賽3：0聽牌，再1勝就能以橫掃之姿，連續2年闖進東部冠軍賽。

布朗森今天開賽雖然打鐵僅8投2中，但次節回神砍下10分，也率領尼克逆轉七六人，並一路保持領先到比賽結束。布朗森此役上場38分鐘22投11中包含3顆三分球，攻下全場最高33分，外帶9助攻5籃板，生涯效力尼克51場季後賽有24場攻下至少30分，持續堆高隊史紀錄。

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此外，尼克季後賽目前拿下6連勝，追平1999年隊史紀錄。除了布朗森以外，布里吉斯（Mikal Bridges）此役攻下23分3籃板2抄截，老將射手薛米特（Landry Shamet）埋伏板凳繳出15分3籃板，哈特（Josh Hart）挹注12分11籃板3助攻1抄截。

七六人陷入0：3落後絕對劣勢，此役由烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）攻下全隊最高22分，MVP中鋒恩比德（Joel Embiid）18分6籃板5助攻3火鍋，馬克西（Tyrese Maxey）17分7助攻，喬治（Paul George）15分5籃板3助攻。

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