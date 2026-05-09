MLB》太扯！村上宗隆炸裂本季第15轟並列全壘打王 締史上第1人霸業

村上宗隆。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕白襪今天雖然以8：12不敵水手，但日本重砲「村神」村上宗隆再度開轟，本季第15轟重新並列大聯盟全壘打王，更寫下史上第一人壯舉。

村上宗隆今天1局下馬上炸裂，面對今年表現突出的水手右側投漢考克（Emerson Hancock），村上逮中一顆95.4英哩紅中伸卡球，敲出左外野反方向陽春砲，擊球初速106.2英哩，飛行距離380英呎，本季第15轟與洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）再度並列大聯盟全壘打王。

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MUNETAKA MURAKAMI LEAVES THE YARD



He ties the league lead with home run No. 15 pic.twitter.com/jN5hIbf774 — MLB （@MLB） May 8, 2026

根據大聯盟官網指出，村上宗隆賽前在過去7個系列賽的首戰都開轟，歷史上僅他與1987年的穆雷（Eddie Murray）達成這項紀錄；今天村上在面對水手系列賽首戰開轟，連續8個系列賽都敲出全壘打成為史上第1人，創下史無前例偉業。

此外，村上生涯38戰狂敲15轟，也創下白襪隊史紀錄。村上宗隆此役4打數1安打就是全壘打，貢獻1分打點，另選到1次保送，回本壘攻下2分，吞下2次三振，賽後打擊三圍.237/.370/.578、攻擊指數0.948。

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